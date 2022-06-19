Ebru Yaşar kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ebru Yaşar kaç yaşında ve evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından biri bu hafta Ebru Yaşar oldu. Ünlü şarkıcının hayatı ve kariyeri sorgulanmaya devam ediyor. Yaşar, ilk albümünü 1995 yılında yayınlamıştır. Peki Ebru Yaşar kimdir?

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ebru Yaşar 8 Ağustos 1977 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Ağrılı'dır ve memur bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a gelmiştir. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun olan isim, 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü yayınlamış ve müzik piyasasına giriş yapmıştır.

1999 yılının Şubat ayında "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" isimli şarkısını yayınlayan isim, aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümüne sahip olmuştur. O zamanlar ismi İbrahim Tatlıses'le anılan isim, Tatlıses ile arkadaş olduğunu açıklamıştır.

Ebru Yaşar daha sonra "Aşkımız Buraya Kadar" isimli albümünü çıkarmış ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi pek çok sevilen şarkı yayınlamıştır.



