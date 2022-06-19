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Ebru Yaşar kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ebru Yaşar kaç yaşında ve evli mi?

19.06.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programı, yeni bölümünde sezon finali oluyor. Programın konuklarından biri ise şarkılarıyla bilinen Ebru Yaşar oldu. Yaşar'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Ebru Yaşar kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ebru Yaşar kaç yaşında ve evli mi? İşte hayatı...

Ebru Yaşar kimdir, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ebru Yaşar kaç yaşında ve evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından biri bu hafta Ebru Yaşar oldu. Ünlü şarkıcının hayatı ve kariyeri sorgulanmaya devam ediyor. Yaşar, ilk albümünü 1995 yılında yayınlamıştır. Peki Ebru Yaşar kimdir?

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Ebru Yaşar 8 Ağustos 1977 senesinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Ağrılı'dır ve memur bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Liseyi bitirmesinin ardından İstanbul'a gelmiştir. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü'nden mezun olan isim, 1995 yılının Mayıs ayında Ebru Yaşar Bu Sahilde adlı ilk albümünü yayınlamış ve müzik piyasasına giriş yapmıştır.

1999 yılının Şubat ayında "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" isimli şarkısını yayınlayan isim, aynı sene 1 milyon barajını geçerek yılın en çok satan albümüne sahip olmuştur. O zamanlar ismi İbrahim Tatlıses'le anılan isim, Tatlıses ile arkadaş olduğunu açıklamıştır.

Ebru Yaşar daha sonra "Aşkımız Buraya Kadar" isimli albümünü çıkarmış ve bu albümünden "Aşkımız Buraya Kadar", Yeminim Var" ve "O Değil" gibi pek çok sevilen şarkı yayınlamıştır.


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Ebru Yaşar
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