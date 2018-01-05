Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu Ece Erken, Alişan ve Eda Erol ayrılığının perde arkasını anlattı. Ece Erken, "Gerçekten anlaşamıyorlardı. Ama Eda, Alişan'la barışmak için beni defalarca aradı." dedi.

"EDA, ALİŞAN'I BARIŞMAK İÇİN ÇOK ARADI"

Evlenmek üzereyken Eda Erol ile ayrılan Alişan uzun süre gündemden düşmemişti. Ayrılıklarının perde atkası çok merak edildi. Ece Erken, Söylemezsem Olmaz programında ikilinin neden ayrıldığını açıkladı ve Eda Erol'un 5 defa yüzük attığını söyledi. Erken, "Alişan sonunda dayanamadı, ilişki tamamen bittiğini dile getirdi. Sonrasında Eda barışmak için Alişan'ı çok aradı" dedi.