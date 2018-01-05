MAGAZİN

Ece Erken: "Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı"

MAGAZİN HABERLERİ | 05.01.2018 11:26 | Son Güncelleme 5 saat önce

Alişan'ın yakın arkadaşı Ece Erken canlı yayında Eda Erol ve Alişan'ın ayrılıklarının perde arkasını anlattı. Ece Erken, "Eda, 5 kez yüzük attı. Alişan da artık bitirdi. Eda barışmak için çok aradı." dedi.

Ece Erken: "Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı"

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu Ece Erken, Alişan ve Eda Erol ayrılığının perde arkasını anlattı. Ece Erken, "Gerçekten anlaşamıyorlardı. Ama Eda, Alişan'la barışmak için beni defalarca aradı." dedi.

"EDA, ALİŞAN'I BARIŞMAK İÇİN ÇOK ARADI"

Evlenmek üzereyken Eda Erol ile ayrılan Alişan uzun süre gündemden düşmemişti. Ayrılıklarının perde atkası çok merak edildi. Ece Erken, Söylemezsem Olmaz programında ikilinin neden ayrıldığını açıkladı ve Eda Erol'un 5 defa yüzük attığını söyledi. Erken, "Alişan sonunda dayanamadı, ilişki tamamen bittiğini dile getirdi. Sonrasında Eda barışmak için Alişan'ı çok aradı" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alişan eda erol ece erken

En Çok Okunan Haberler

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çağatay Ulusoy Los Angeles’tan döndü

Çağatay Ulusoy Los Angeles’tan döndü

Münir Özkul'un ölüm haberi, öğrencisi Müjdat Gezen'i ağlattı

Münir Özkul'un ölüm haberi, öğrencisi Müjdat Gezen'i ağlattı

Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

Tuvana Türkay ile Alper Potuk tekrar bir arada

Hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

Hepimizin Mahmut Hoca'sı oldu

Hayatını kaybeden Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde verdiği hayat dersi

Hayatını kaybeden Münir Özkul'un 'Bizim Aile' filminde verdiği hayat dersi

Türkiye’nin gülen yüzleri bir bir soluyor

Türkiye’nin gülen yüzleri bir bir soluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.