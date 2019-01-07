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Ece Erken: Garson 'Deniz Çakır haklı' dedi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.01.2019 16:12 | Son Güncelleme

Ece Erken, Deniz Çakır'ın başörtülü kadınları taciz etmekle suçlandığı mekana gitti! Erken bugün yaptığı açıklamada "Garson dedi ki anlatılan gibi değil, Deniz Çakır haklı" dedi.

İstanbul'da bir kafede türbanlı kadınlara hakaret ettiği öne sürülen Deniz Çakır hakkında Ece Erken açıklama yaptı. Erken bugün yaptığı yayında olayın yaşandığı mekana gittiğini ve olaya şahit olan garsonla konuştuğunu söyledi.

Ece Erken açıklamasında şunları söyledi: "Ben dün kafeye gittim ve olayın şahidi garsonla konuştum. Garson 'Anlatılan doğru değil Deniz Çakır haklı' dedi. Ben olayı tarafsız anlatıyorum. Deniz Çakır ile tanışmak istediler."

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Ece Erken garsonun mahkemede de şahitlik yapacağını söyledi.

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