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Ece Erken'in Demek Akalın ile barışan Alişan'a siniri geçmiyor

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.02.2019 12:51 | Son Güncelleme

Demet Akalın ve Alişan'ın 6 yıllık küslüğü canlı yayında son buldu; bu duruma en çok da Ece Erken içerledi. Alişan'ın yakın arkadaşı Ece Erken'in kızgınlığı geçmiyor.

Ece Erken'in Demek Akalın ile barışan Alişan'a siniri geçmiyor

Şarkıcı Demet Akalın ile 6 yıllık küslüğünü bitiren Alişan'a, yakın dostu sunucu Ece Erken çok

Erken, mahkemelik olduğu Demet Akalın ile barışan yakın dostu Alişan’ı Instagram hesabında takipten çıkardı ve çok ağır sözler içeren paylaşımda bulundu.

Alişan’ı takipten çıkarmasıyla alakalı açıklama yapan Ece Erken, "kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince ortada şeref, namus varsa özür yoksa kimse ne mutlu barışmışlar sözünü benden beklemesin. Ben mahkemelik olduğum için değil her şeyi bildiğim için kırgınım zaten bu barışın olacağı haftalar önce yayında söylemiştim. Beşi Bir Yerde’ye kadar! İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür” demişti.

Ece Erken'in bu açıklamadan sonra da kızgınlığı geçmedi. 'Kardeşim' dediği Alişan'ın Akalın ile barışmasına ve görüşecek olmasına dair tepkisini mümkün olduğu her alanda gösteren Ece Erken bu sefer de takipçisine yanıt verdi.

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Erken takipçisine Alişan'ı ima ederek "maalesef kardeşlik kalmıyor" dedi.

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