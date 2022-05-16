Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki Kadir Yasak kimdir? Kadir Yasak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurdu mu?

Ece Erken'in eşi Mahmut Yazıcıoğlu, Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Balık restoranında öldürülen ünlü avukatın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki Kadir Yasak kimdir? Kadir Yasak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurdu mu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ŞAFAK MAHMUTYAZIOĞLU CİNAYETİNDEKİ KADİR YASAK KİMDİR?

Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Emniyet'in başlattığı çalışmalar sonucu Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara yakalanmıştı.

KADİR YASAK ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURDU MU?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara'ya ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya azmettirme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın duruşması, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranından çıkarken silahlı kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.

4 el ateş edilen Mahmutyazıcıoğlu, saldırı sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü ise ağır yaralanmıştı.

