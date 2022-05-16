MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki Kadir Yasak kimdir? Kadir Yasak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurdu mu?

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki Kadir Yasak kimdir? Kadir Yasak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurdu mu?

16.05.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Vatandaşlar, 27 Ocak'ta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren ünlü sunucu Ece Erken'in eşinin öldürülmesine ilişkin davada, hazırlanan iddianamenin detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki Kadir Yasak kimdir? Kadir Yasak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurdu mu? İşte detaylar...

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki Kadir Yasak kimdir? Kadir Yasak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurdu mu?

Ece Erken'in eşi Mahmut Yazıcıoğlu, Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Balık restoranında öldürülen ünlü avukatın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki Kadir Yasak kimdir? Kadir Yasak Mahmutyazıcıoğlu’nu vurdu mu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ŞAFAK MAHMUTYAZIOĞLU CİNAYETİNDEKİ KADİR YASAK KİMDİR?

Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Emniyet'in başlattığı çalışmalar sonucu Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara yakalanmıştı.

KADİR YASAK ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURDU MU?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara'ya ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklar Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya azmettirme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüse azmettirme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Ahmet Yalçın, Buğra Hançer, Gökhan Ataş, İbrahim Çadırcı, İrfan Engin, Mehmet Altun, Mehmet Sedat Sade ve Rasim Türker Kaplan hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar, sanık Batuhan Aldatmaz hakkında ise "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın duruşması, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranından çıkarken silahlı kişiler tarafından saldırıya uğramıştı.

4 el ateş edilen Mahmutyazıcıoğlu, saldırı sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü ise ağır yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı dünyaya geldi! İşte Sinem Kobal kızının adıKızı dünyaya geldi! İşte Sinem Kobal kızının adı
Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararıBakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı
Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştuMerakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

Dikkat çeken altın tahmini! ‘Pek olası değil’

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

Müze Gazhane'deki duvar resmi olay oldu! İBB geri adım attı

Müze Gazhane'deki duvar resmi olay oldu! İBB geri adım attı

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Akaryakıt fiyatları için yeni zam

Akaryakıt fiyatları için yeni zam

İlginizi Çekebilir

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Önce hastanelik etti! Dayanamadı hastaneye götürdü

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

Gelinin dekoltesi şoke etti! Damat şaşkınlığını gizleyemedi

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.