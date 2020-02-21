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Ece Erken'in sahte sosyal medya hesapları ifşa oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 23:00 | Son Güncelleme

Ece Erken'in canlı yayında Instagram'daki sahte hesapları bir bir ifşa oldu.

Ece Erken'in sahte sosyal medya hesapları ifşa oldu

Instagram hesabında 2.6 milyon takipçisi bulunan Ece Erken, 'Söylemezsem Olmaz' programında telefon ekranından bir görüntü göstermek isterken yanlışlıkla sahte hesaplarının bazılarının isminin görünmesine neden oldu.

ece

Orijinal hesabının altında 'maceraci, 'sezaikk', askkkkkk' gibi sahte hesapların olduğu görülen Ece Erken, sosyal medyanın da diline düştü. Daha önce de fake hesap vakaları yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, söz konusu görüntülerin ardından Twitter'da gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ece erken, söylemezsem olmaz,

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