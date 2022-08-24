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Ece Erken isyan etti! 10 bin TL'ye çalışacak kimseyi bulamıyor

24.08.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in oğlu Eymen için aylık 8 bin TL maaşla işe aldığı bakıcısı, bir süre önce işten ayrıldı. Yerine bakıcı tutmak için 10 bin TL'ye kadar ücreti gözden çıkaran Erken, bu paraya çalışacak kimseyi bulamadığını belirterek sosyal medyadan isyan etti.

Ece Erken isyan etti! 10 bin TL'ye çalışacak kimseyi bulamıyor

Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen için bakıcı bulamamaktan dert yanan yandı. Eski bakıcısına 8 bin TL aylık maaş veren Erken, şimdi yine bakıcı arayışına girdi.

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Şu an da çocuğuna tek başına baktığını açıklayan Ece Erken, bakıcıya ayda 10 bin TL ödeyeceğini açıklasa da çalışacak kimseyi bulamamaktan dert yandı.

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AYLIK 80 BİN TL VERİYOR

Ece Erken, "Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi dolarla maaş verdikleri bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor" dedi.

Annesinin ameliyat olduğu için kendisine yardım edemediğini ve oğlu Eymen'e tek başına baktığını dile getiren Ece Erken, hizmet sektöründe artan fiyatlardan ve personel açığından dert yandı.


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Ece Erken
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