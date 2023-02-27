Ece Erken "Şafak'ın en istediği şeydi" diyerek paylaştı! "Yıllardır peşimdeki sapık..."

Ünlü sunucu Ece Erken kendisini ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu bir süredir tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Erdal Çınar'ın, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilmişti. Erken son paylaşımında kararı açıkladı.

"ŞAFAK'IN EN İSTEDİĞİ ŞEY..."

Ece Erken sosyal medya hesabından Erdal Çınar’ın akıl hastanesine yattığını açıkladı. Erken açıklamasında, “Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar'a Şafak'ın açtığı ve değerli avukatımın dahil olduğu (Şafak'ın avukatları davalarını bıraktığı için) mahkeme bugün sonuçlanmış. Ve mahkeme Erdal Çınar'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun” dedi.

Erken paylaşımında bunun bir süre önce vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun en istediği şey olduğunu vurguladı.

"BEHZAT Ç YAPAR, ERDAL Ç ÖLDÜRÜR"

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sabah’ta yer alan habere göre iddianamede, Erdal Çınar'ın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na "Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür. Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım, sana sığır desem sığırlara hakaret olur, seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdal Ç. demesinler" mesajını gönderdiği yer almıştı.

Mahkeme, 3 yıldır Ece Erken'i telefonla taciz eden sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Raporu istemişti.





