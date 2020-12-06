Ece Erken ve Bircan Bali'nin Celal Şengör ile ilgili yorumu yeniden gündemde

Bilal Göregen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan montajlı videosunu gerçek sanıp dakikalarca yorum yapan Seren Seregil ve Bircan Bali gündeme bomba gibi düşerken daha önce programda sunucu olan Ece Erken'in de eski bir videosu yeniden gündeme geldi.

Ece Erken ve Bircan Bali'nin Prof. Dr. Celal Şengör'ün sözlerini eleştirirken söyledikleri olay oldu. Programın 10 Aralık 2019 yılındaki yayınını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, bu kez Twitter'da Prof. Dr. Celal Şengör’ü ve Ece Erken'i Trend Topic (TT) yaptı. Celal Şengör, geçen sene Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla gerçekleştirdiği sohbet sırasında, “En cahil Türkler, Müslüman olan Türklerdir” açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu programda, Şengör'ün bu sözlerini eleştiren Ece Erken ve Bircan Bali, ''Biz hoca diyorsak birilerine ya da ciddiye alıp televizyona çıkartıyorsak ne konuştuğunuzu bilmeniz lazım. Biz burada magazin konuşurken bile 40 kere düşünüyoruz" ifadelerini kullanırken, Ece Erken'in "Sağlık Bakanlığı Celal Şengör'ü görevden alsın" şeklinde mesajı okuduğu görüldü.

Beyaz TV'de Celal Şengör'e sert sözler: 'Birini hoca deyip programa çıkartıyorsak ne söylediğini bilmesi lazım'



pic.twitter.com/TltJetlKHS — BPT (@bpthaber) December 5, 2020

Sağlık Bakanlığı’ndan Celal Şengör’ün görevden alınması istenmesi dikkat çekerken, yapılan gaf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



