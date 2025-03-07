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  4. Ece Gürel'in ölümü sonrası sosyal medyada gündem olan skandal video! 'Cinlerle konuşup' bilgi aldığını iddia etti... Tepki yağdı

Ece Gürel'in ölümü sonrası sosyal medyada gündem olan skandal video! 'Cinlerle konuşup' bilgi aldığını iddia etti... Tepki yağdı

07.03.2025 18:15
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.03.2025 18:15
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Ormanda cinlerle iletişim kurulduğunu iddia eden YouTube yayını yapan bir kanal, Ece Gürel üzerinden yayınlandığı görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada büyük tepki çeken videonun altına adeta tepki yorumu yağdı. "Cinler" tarafından aktarıldığı öne sürülen Ece'nin son sözleri, izleyenlerde şok etkisi yarattı. İzlenme için daha öncesinde de Türkiye'yi sarsan cinayetleri kullanmışlar.

Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve aramaların 4. gününde Göl kenarında uyur halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bu dönemde izlenme uğruna 'cinlerle' konuştuğunu ve bilgi aldığını iddia eden bir YouTube yayını yapan kanala tepki yağdı.

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SKANDAL VİDEO

Kanalda video çeken kişi, ormana gidip radyo ile cinlerle iletişim kurduğunu iddia ederek yönlendirmelerde bulundu. Cinlerden geldiğini iddia ettiği sesleri ve bilgileri alt yazı olarak videolara yerleştirdi. Videolarda sorduğu sorular da sosyal medyada infial yarattı.

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SORULAR SORDU ECE'NİN SON SÖZLERİNİ DİNLEDİ

Video çeken kişi, ormanlık alanda 'Ece Gürel'in sevgilisi var mı?' ve 'Ece Gürel'in son sözleri nelerdi?' sorular sordu. O anlarda iddiaya göre 'cin' radyo üzerinden Ece Gürel'in sesini yansıttı. Video sahiplerinin iddiasına göre 'cinler' Ece Gürel'in son sözlerinin 'Gidelim', 'Otele', ve 'Öldürdü-m' olduğunu radyo aracılığı ile dinletti.

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DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Aynı hesabın daha önce de Türkiye'yi sarsan bazı cinayet haberlerini de kullandığı oraya çıktı.

"Antik Ghost" isimli sosyal medya kanalının daha öncelerde Narin Güren, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri hakkında da mistik olduğunu iddia ettiği videolar çektiği ortaya çıktı. Sosyal medyada o videolara tepki yağdı.

İŞTE VİDEOLARA YAPILAN BAZI YORUMLAR

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NE OLMUŞTU?

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) kendisini bulmak için başlatılan kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde bulunabilmişti. Gürel, kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu. Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Gürel saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu.

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Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi. Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in bu gecenin ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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