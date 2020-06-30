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Ece Seçkin'den Çağrı Terlemez'e doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

2018 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nişanlanan şarkıcı Ece Seçkin, geçtiğimiz gün Terlemez'e doğum gününde unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

Ece Seçkin'den Çağrı Terlemez'e doğum günü sürprizi

Nişanlısı Çağrı Terlemez ile aşk pozlarının sosyal medya hesabından yayınlayan Ece Seçkin, bu kez Terlemez'in yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

2018 yılında Çağrı Terlemez ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Seçkin, Terlemez'e doğum gününde unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

Şarkıcı, "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notu ile nişanlısı ile romantik pozunu yayınladı.

Seçkin, nişanlısının memleketi Sinop'a giderek, Akgöl'de verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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