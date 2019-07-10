Ece Seçkin'den Hadise'ye olay sözler: Seksapaliteye karşı değilim ama...

Hadise'nin iki gün önce Almanya sahnesinde giydiği kıyafet gündemi sarsmaya devam ediyor. Kostümü kendisinin tasarladığını belirten Hadise, meslektaşı Ece Seçkin'den de tepki gördü.

Ece Seçkin, sahnede seksapaliteye karşı olmadığını belirtti ancak dozunun önemli olduğunun altını çizdi.

Sahnede tek gayesinin seyircileri büyülemek olduğunu söyleyen Seçkin, seksapalitenin ayarının iyi yapılmasını söyleyerek, isim vermeden Hadise'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Bir kadını seksi yapan şey: "İlle de açılıp saçılmak gerekmez. Bence bir kadını seksi yapan şey; zekasıdır, gülüşüdür. Bu nedenle kendimi bir kalıba sokmak istemiyorum. Benim sahneye çıkarken tek bir gayem var; büyülemek. Bana ayrılmış ve benim patronu olduğum topu topu 2 saatlik zaman diliminde yapmam gereken tek şeyin büyülemek olduğuna inanıyorum.''

