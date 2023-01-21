Ece Seçkin’den iddialı sahne kostümü! Hem göğüs hem de bacak dekoltesi verdi... Kasığına kadar açınca...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Ece Seçkin, yine tarzıyla gündem olmayı başardı. Antalya’da konser veren ünlü isim derin bacak dekolteli kıyafetiyle sevenlerini heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Konserinde şarkı söylediği anlarda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Seçkin gönderisine, “Şarkı söylemekten daha iyi olan tek şey daha fazla şarkı söylemektir” notunu ekledi.

Hem göğüs kısmında pencerelerden oluşan dekoltesi bulunan ünlü sanatçı simsiyah bir kıyafet seçmesine rağmen bacak dekoltesi detayıyla hayranlarından tam aldı.