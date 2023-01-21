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Ece Seçkin’den iddialı sahne kostümü! Hem göğüs hem de bacak dekoltesi verdi... Kasığına kadar açınca...

21.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı Ece Seçkin son konserinden çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Seçkin’in gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken ünlü sanatçının iddialı sahne kıyafeti seçimi kullanıcılar tarafından hem beğenildi hem de eleştirildi.

Ece Seçkin’den iddialı sahne kostümü! Hem göğüs hem de bacak dekoltesi verdi... Kasığına kadar açınca...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Ece Seçkin, yine tarzıyla gündem olmayı başardı. Antalya’da konser veren ünlü isim derin bacak dekolteli kıyafetiyle sevenlerini heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

ece seçkin

Konserinde şarkı söylediği anlarda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Seçkin gönderisine, “Şarkı söylemekten daha iyi olan tek şey daha fazla şarkı söylemektir” notunu ekledi.

ece seçkin2

Hem göğüs kısmında pencerelerden oluşan dekoltesi bulunan ünlü sanatçı simsiyah bir kıyafet seçmesine rağmen bacak dekoltesi detayıyla hayranlarından tam aldı.

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