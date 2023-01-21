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  4. Sevinç Erbulak Ömer dizisinin yıldızları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı’yı övmelere doyamadı... “Dudakları pörtlemiş, alnı kırışmayan...”

Sevinç Erbulak Ömer dizisinin yıldızları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı’yı övmelere doyamadı... “Dudakları pörtlemiş, alnı kırışmayan...”

21.01.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisinin başrol oyuncuları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı projein başarısından sonra dikkatleri üzerine bir kez daha çekmeyi başardı. Televizyon ekranlarına verdiği arayı Ömer dizisiyle bozan Gökçe Bahadır ve dizideki partneri Selahattin Paşalı için sosyal medyadaki övgülerden sonra meslektaşları Sevinç Erbulak da bir yorumda bulundu. Erbulak’ın yorumu bir anda gündem yaratmayı başardı.

Sevinç Erbulak Ömer dizisinin yıldızları Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı’yı övmelere doyamadı... “Dudakları pörtlemiş, alnı kırışmayan...”

Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı’nın başrollerini üstlendiği Ömer dizisi fragmanındaki ezan sahnesiyle büyük ses getirmişti. Ömer ve Gamze’nin büyük aşkına sahne olan dizi sosyal medyada gündem olmayı başardı. Sosyal medyada kullanıcıları oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı’nın yanı sıra yer alan Barış Falay ile Merve Dizdar’ın uyumlu performanslarına dikkat çekerken diziye bir yorum da ünlü bir isimden geldi.

“ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR”

KAPAK YORUM

Meslektaşları Selahattin Paşalı ile Gökçe Bahadır’ın oyunculuk performansını sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla öven Sevinç Erbulak gönderisine, “Dudakları pörtlemiş, alnı kırışmayan cam suratlı oyuncuların Gökçe Bahadır’dan, poz kesmeden oynayamayan erkek oyuncuların Selahattin Paşalı’dan öğreneceği çok şey var.” notunu ekledi. Erbulak’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarındna destek yorumları almayı başardı.

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