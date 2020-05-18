Ece Seçkin'den Larissa Gacemer'e destek! Siber zorbalığa isyan etti

Model Larissa Gacemer, önceki gün takipçilerinden gelen, "Neden çocuğunuz yok?" şeklindeki sorulara isyan etmiş, ve Instagram'dan yayınladığı bir videoda "Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" ifadelerini kullanması üzerine birçok ünlü isim, Gacemer'e destek vermişti.

Ece Seçkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Size ne! Elinde bir klavye ile herkesi her şeyle yargılama, her hakareti etme, sözlü saldırıyla siber zorbalık yapma hakkınnı kendinde görenlere bu sözüm, size ne! Bugün Larissa'nın yapmak zorunda kaldığı açıklama beni üzdü. Sosyal medya neden bu kadar korkunç bir hal aldı bilmiyorum. Bir çifti üzmeye veya böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakmaya kimsenin hakkı yok. Bazı ayarsız sosyal medya kullanıcılarının o a kafasına estiği için yazıp geçtiği yorumların söz konusu insanı aslında ne kadar incittiğinin gerçeğiyle bir daha yüzleştim. Ben de dahil bu baskıya dayanıyor gibi görünüp içten yaralanan insanların ne yaşadığını bilemezsiniz.''



