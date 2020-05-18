MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Seçkin'den Larissa Gacemer'e destek! Siber zorbalığa isyan etti

Ece Seçkin'den Larissa Gacemer'e destek! Siber zorbalığa isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 21:32 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ece Seçkin, son dönemlerde sosyal medyada yaşanan siber zorbalığa karşı sessizliğini bozdu. Seçkin, önceki gün Brezilyalı model Larissa Gacemer'in yaşadığı olay üzerinden duygu ve düşüncelerini paylaşarak, "Ben de dahil bu baskıya dayanıyor gibi görünüp içten yaralanan insanların ne yaşadığını bilemezsiniz" ifadelerini kullandı

Ece Seçkin'den Larissa Gacemer'e destek! Siber zorbalığa isyan etti

Model Larissa Gacemer, önceki gün takipçilerinden gelen, "Neden çocuğunuz yok?" şeklindeki sorulara isyan etmiş, ve Instagram'dan yayınladığı bir videoda "Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" ifadelerini kullanması üzerine birçok ünlü isim, Gacemer'e destek vermişti.

Ece Seçkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Size ne! Elinde bir klavye ile herkesi her şeyle yargılama, her hakareti etme, sözlü saldırıyla siber zorbalık yapma hakkınnı kendinde görenlere bu sözüm, size ne! Bugün Larissa'nın yapmak zorunda kaldığı açıklama beni üzdü. Sosyal medya neden bu kadar korkunç bir hal aldı bilmiyorum. Bir çifti üzmeye veya böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakmaya kimsenin hakkı yok. Bazı ayarsız sosyal medya kullanıcılarının o a kafasına estiği için yazıp geçtiği yorumların söz konusu insanı aslında ne kadar incittiğinin gerçeğiyle bir daha yüzleştim. Ben de dahil bu baskıya dayanıyor gibi görünüp içten yaralanan insanların ne yaşadığını bilemezsiniz.''


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
90'lar komedisi Eski Köye Yeni Adet90'lar komedisi Eski Köye Yeni Adet
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Market poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi! Yurt dışından yoğun talep var

Market poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi! Yurt dışından yoğun talep var

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim-öğretim yılı açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim-öğretim yılı açıklaması

Türkiye'de koronavirüsten 31 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 31 can kaybı daha

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

'Oruç tutmuyor musunuz? diye soracak olanlara…'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan helikopterli sürpriz! İşte Survivor'da ödül kazanan takım

Survivor'da Acun'dan yarışmacılara sürpriz!

Hadise'nin karantina pozlarına hayranları beğeni yağdırdı

Hadise'nin karantina pozlarına hayranları beğeni yağdırdı

Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson'ın ayrı yaşadığı eşi Paddy Bowden evinde ölü bulundu

Iron Maiden'ın solisti Bruce Dickinson'ın ayrı yaşadığı eşi Paddy Bowden evinde ölü bulundu

Grup Hepsi barıştı mı? Cemre Kemer'den Gülçin Ergül paylaşımı!

Grup Hepsi barıştı mı? Sosyal medyayı salladılar!

Eski Köye Yeni Adet filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eski Köye Yeni Adet konusu ve oyuncuları

90'lar komedisi Eski Köye Yeni Adet

Yol Arkadaşım nerede çekildi? İşte Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncu kadrosu

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un filmi ekranlarda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.