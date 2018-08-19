Ece Seçkin, evliliğe yeşil ışık yaktı

Köprübaşı Festival Meydanı’nda gerçekleşen programda sahne alan Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde klibini Güney Afrika’da çektiği ‘Dibine Dibine’ isimli şarkısı Taşköprü Sarımsak Festivali’nde on binler karşısında söyledi. Konserde Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, şarkıcaya sarımsaktan taç takıp, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı takdim etti.

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“EVLİLİĞE İLK ADIMI ATACAĞIZ”

Ece Seçkin, ayrıca kendisine yöneltilen ‘Yakında evlilik var mı?’ sorusuna ise, “Kurban Bayramı sonrasında artık aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Bu akşam Çağrı’nın ailesi de beni izlemek için buradaydı. Beni yalnız bırakmadılar. Bayramdan sonra da aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Evliliğe doğru ilk adımı atacağız” diye yanıt verdi.

(DHA)



