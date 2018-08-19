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Ece Seçkin, evliliğe yeşil ışık yaktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

Kastamonu Taşköprü Belediyesi tarafından 32'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında  şarkıcı Ece Seçkin, açık hava konserinde Taşköprülülerle buluştu. Kendisine sahnede taçtan yapılmış sarımsak takdim edilen Seçkin,  Taşköprü'de sarımsak kraliçesi ilan edildi.

Ece Seçkin, evliliğe yeşil ışık yaktı

Köprübaşı Festival Meydanı’nda gerçekleşen programda sahne alan Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde klibini Güney Afrika’da çektiği ‘Dibine Dibine’ isimli şarkısı Taşköprü Sarımsak Festivali’nde on binler karşısında söyledi. Konserde Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, şarkıcaya sarımsaktan taç takıp, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı takdim etti.

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“EVLİLİĞE İLK ADIMI ATACAĞIZ”

Ece Seçkin, ayrıca kendisine yöneltilen ‘Yakında evlilik var mı?’ sorusuna ise, “Kurban Bayramı sonrasında artık aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Bu akşam Çağrı’nın ailesi de beni izlemek için buradaydı. Beni yalnız bırakmadılar. Bayramdan sonra da aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Evliliğe doğru ilk adımı atacağız” diye yanıt verdi.
(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin evlilik

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