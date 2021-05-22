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  4. Ece Seçkin'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı!

Ece Seçkin'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı!

22.05.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in Instagram paylaşımı gündem oldu. Pembe pantolon ve ceket ile paylaşım yapan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in iç çamaşırı giymemesi dikkatlerden kaçmadı.

Fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı. Paylaşımında iç çamaşırı giymediği fark edilen Ece Seçkin'in fotoğrafının altında binlerce yorum yapıldı. İşte, olay yaratan o paylaşım!

Ece Seçkin'in iç çamaşırsız paylaşımı olay yarattı

Ece Seçkin sosyal medya hesabı üzerinden ceket ve pantolonlu paylaşım yaptı.
Kısa sürede binlerce beğeni toplayan fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Ceketinin içine iç çamaşırı giymeyen pozunu paylaşan Ece Seçkin'in o pozu Instagram'da binlerce yorum ve beğeni topladı.
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sosyal medya Ece Seçkin Instagram
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