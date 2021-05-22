Ece Seçkin'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı!

Fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı. Paylaşımında iç çamaşırı giymediği fark edilen Ece Seçkin'in fotoğrafının altında binlerce yorum yapıldı. İşte, olay yaratan o paylaşım!
Ece Seçkin'in iç çamaşırsız paylaşımı olay yarattı
Ece Seçkin sosyal medya hesabı üzerinden ceket ve pantolonlu paylaşım yaptı.
Kısa sürede binlerce beğeni toplayan fenomen şarkıcı Ece Seçkin'in paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Ceketinin içine iç çamaşırı giymeyen pozunu paylaşan Ece Seçkin'in o pozu Instagram'da binlerce yorum ve beğeni topladı.
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