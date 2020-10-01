Ece Üner'den Kim Kardashian eleştirilerine yeni cevap

Ermeni asıllı Amerikan şov yıldızı Kim Kardashian'a söylediklerine eleştiriler gelen Ece Üner, yeni bir açıklamada bulundu.

Kendisine bu konuda 'Ağzına sağlık' yazısıyla destek veren Murat Bardakçı'ya da teşekkür eden Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner şu açıklamada bulundu:

"Vatanını kollamak istemeyen Kim’in arkasını kolluyor! Daha önce kadınlara başörtüsü yüzünden saldıranları, kanser tedavisi gören hemcinslerine manevi eziyet edenleri, kişiye ve olaya göre tepki verip feminizmin içini boşaltanları saymıyorum bile! Teşekkürler @muratbardakci"





