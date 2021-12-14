Ece Uslu İstanbul'u terk etti! Teklifler geliyor ama...

'Kara Melek', 'Zerda', 'Elveda Derken' ve 'Karagül' gibi dizilerle adının duyuran Ece Uslu, son olarak 2019'da 'Sevgili Geçmiş' adlı dizide seyirci karşısına çıkmıştı. İki yıldır ekranlardan uzak olan 47 yaşındaki Ece Uslu kararını verdi ve İstanbul'u terk etti.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, Malatya'da karşılaştığı Ece Uslu ile gerçekleştirdiği sohbeti yazısında aktardı. Uslu Çeşme Çiftlikköy'e yerleşti.

Ece Uslu yaptığı açıklamada "Pandeminin ilk dönemini İzmir'de annemin evinde geçirdim... Bir müddet sonra İstanbul'daki dairemi kiraya verip, annemle aynı sokakta kendime ev tuttum. Oradan da ‘Karagül’ dizisini çekerken Çeşme-Çiftlikköy’de aldığım yazlığa taşındım. Bir yıldır artık yaz kış Çeşme'deyim. Zaten İzmirli’ydim, memlekete dönüş yaptım" dedi.

Ece Uslu pandemiden bu yana televizyonlardan gelen teklifleri kabul etmediğini de sözlerine ekledi.



