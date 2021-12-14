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Ece Uslu İstanbul'u terk etti! Teklifler geliyor ama...

14.12.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara Melek dizisiyle tanınan ve pek çok başarılı dizide de rol alan oyuncu Ece Uslu İstanbul'u terk etti. İzmir'e dönen Ece Uslu yaklaşık iki yıldır TV'lerden gelen teklifleri de kabul etmiyor.

Ece Uslu İstanbul'u terk etti! Teklifler geliyor ama...

'Kara Melek', 'Zerda', 'Elveda Derken' ve 'Karagül' gibi dizilerle adının duyuran Ece Uslu, son olarak 2019'da 'Sevgili Geçmiş' adlı dizide seyirci karşısına çıkmıştı. İki yıldır ekranlardan uzak olan 47 yaşındaki Ece Uslu kararını verdi ve İstanbul'u terk etti.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, Malatya'da karşılaştığı Ece Uslu ile gerçekleştirdiği sohbeti yazısında aktardı. Uslu Çeşme Çiftlikköy'e yerleşti.

Ece Uslu yaptığı açıklamada "Pandeminin ilk dönemini İzmir'de annemin evinde geçirdim... Bir müddet sonra İstanbul'daki dairemi kiraya verip, annemle aynı sokakta kendime ev tuttum. Oradan da ‘Karagül’ dizisini çekerken Çeşme-Çiftlikköy’de aldığım yazlığa taşındım. Bir yıldır artık yaz kış Çeşme'deyim. Zaten İzmirli’ydim, memlekete dönüş yaptım" dedi.

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Ece Uslu pandemiden bu yana televizyonlardan gelen teklifleri kabul etmediğini de sözlerine ekledi.


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Ece Uslu
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