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Ece Vahapoğlu: Aşılarımızı evde yaptırdık

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

Ece Vahapoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle 4 aylık oğlu Efe'nin aşısını eve gelen doktorlara yaptırdığını söyledi.

Ece Vahapoğlu: Aşılarımızı evde yaptırdık

Sunucu Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay, 2018 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin bebekleri Efe, aralık ayında dünyaya geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Vahapoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle 4 aylık bebeği Efe'nin aşısını eve gelen doktorlara yaptırdığını söyledi.

"AŞILARIMIZI EVDE YAPTIRDIK"

Deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Vahapoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Biz bugün aşılarımızı evde yaptırdık. Çoğu anne-babanın bu belirsiz karantina döneminde bebeklerinin aşılarını nasıl yaptırıp, yaptırmayacağı konusunda kafası karışık. Bizim de öyleydi.

Hastaneye gitmek istemiyoruz ama aşıyı da çok fazla ertelemek istemiyoruz. Bazı doktorlar 'İyice korunmalı olarak hastaneye veya sağlık ocağına gidin, aşınızı yaptırın' diyor; bazı doktorlar 'Aşıları biraz erteleyebilirsiniz' diyor.

Bana da özelden çok soruluyor, canlı yayınlarda sizlerden soru geliyor. Bu konu hassas bir konu, o yüzden ben tavsiye veremem; ama bizim aile olarak ne yaptığımızı bilgi amaçlı paylaşabilirim.

Çocuk doktorumuzun bulunduğu özel bir hastaneden evde bakım hizmeti aldık ve oğlumuz Efe'nin 4. ay aşılarını eve gelen maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktor yaptı."


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