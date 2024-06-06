Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay sessiz sedasız boşandı! 6 yıllık evlilik tek celsede bitti

Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile Cihan Alpay, 6 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Efe adında bir oğulları olan ünlü çiftten Ece Vahapoğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

"Ece ve Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda…" diyen ünlü isim, "Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik" ifadelerini kullandı.

Ece Vahapoğlu, sözlerini "Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum…" diye noktaladı.







