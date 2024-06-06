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  4. Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay sessiz sedasız boşandı! 6 yıllık evlilik tek celsede bitti

Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay sessiz sedasız boşandı! 6 yıllık evlilik tek celsede bitti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.06.2024 16:10
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Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahaoğlu, 2018 yılında evlendiği Cihan Alpay ile boşandı. Vahapoğlu, 6 yıllık evliliğinin bittiğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay sessiz sedasız boşandı! 6 yıllık evlilik tek celsede bitti

Yazar ve sunucu Ece Vahaoğlu ile Cihan Alpay, 6 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi. Efe adında bir oğulları olan ünlü çiftten Ece Vahapoğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

"Ece ve Efe olarak yeni bir süreç başlıyor hayatımızda…" diyen ünlü isim, "Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik" ifadelerini kullandı.

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Ece Vahapoğlu, sözlerini "Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe’nin anne ve babasıyız. Bütünün hayrına olmasını diliyorum…" diye noktaladı.


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Ece Vahapoğlu
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