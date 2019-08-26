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Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı; yardımına Erdal Özyağcılar koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Anne olmaya hazırlanan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı. 6 aylık hamile olan sunucunun imdadına ise oyuncu Erdal Özyağcılar ve kızı yetişti.

Ece Vahapoğlu plajda fenalaştı; yardımına Erdal Özyağcılar koştu

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Cihan Alpay ile dünya evine giren sunucu ve gazeteci Ece Vahapoğlu, kısa bir süre sonra sonra hamile olduğunu açıklamış ancak yılın sonuna doğru bebeğini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. İkinci kez hamile olmanın mutluluğunu yaşayan Vahapoğlu, tatil için gittiği Bodrum'da fenalaştı.

MİDESİ BULANDI

Başarılı sunucu deniz ve güneşin keyfini çıkartırken, fenalaşarak yürekleri ağızlara getirdi. Erkek bebek bekleyen anne adayı geçtiğimiz gün plajda midesi bulannıca kustu. Durumu fark eden Erdal Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ünlü sunucunun yardımına koştu.

Usta oyuncu soğukkanlı davranıp önce Ece Vahapoğlu'nu sakinleştirdi. Özyağcılar, elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Suyunu da anne adayına içirdi. Ece Vahapoğlu, "Bulantım bir anda geçti" dedi.

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Sunucu daha sonra usta oyuncuyla bir fotoğrafını paylaşıp "Plajda aniden midem bulandı ve istifra ettim. Zencefil mide bulantısına iyi gelir diye sevgili Erdal Özyağcılar valla birkaç dakika içinde gidip yakından zencefil satın aldı; mutfağa girip zencefili limonla tarçınla karanfille kaynatıp bana ikram etti.
Nasıl bir ince düşünce, nezaket ve tatlılık. Teşekkür ederim. Karşılığında benden seneye yaza bebeğimle oynama sözü aldı" notuynu düştü.

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