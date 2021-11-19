MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ecem Çırpan sevgilisi Lider Şahin'i teselli etti!

Ecem Çırpan sevgilisi Lider Şahin'i teselli etti!

19.11.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan ile şarkıcı sevgilisi Lider Şahin, 9 aydır aşk yaşıyorlar. Tescilli güzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi Lider Şahin’e nasıl teselli verdiğini gözler önüne serdi.

Ecem Çırpan sevgilisi Lider Şahin'i teselli etti!

Ecem Çırpan, Selami Şahin’in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile geçtiğimiz kıştan beri aşk yaşıyor. Bir hafta önce de ilişkilerinin 9’uncu ayını kutladılar. Miss Turkey 2015 birincisi 24 yaşındaki güzel ile 36 yaşındaki Lider Şahin aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar.

"ÜZMÜŞLER BEBEĞİMİ"

Ecem Çırpan dün sevgilisi ile kucak kucağa, sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Çırpan, “Anlamam nedenini, üzmüşler bebeğimi” notuyla paylaştı.

6196174886b24a0e5496ad78

Sonra bir açıklamada daha bulunarak şöyle dedi: “Zor zamanların üstesinden böyle geliyoruz.”

rr_7457

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştı Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çekti! O anları paylaştı
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Güzel oyuncudan bomba haber! Ortaya çıktıGüzel oyuncudan bomba haber! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın!

Boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.