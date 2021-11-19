Ecem Çırpan sevgilisi Lider Şahin'i teselli etti!

Ecem Çırpan, Selami Şahin’in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile geçtiğimiz kıştan beri aşk yaşıyor. Bir hafta önce de ilişkilerinin 9’uncu ayını kutladılar. Miss Turkey 2015 birincisi 24 yaşındaki güzel ile 36 yaşındaki Lider Şahin aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar.

"ÜZMÜŞLER BEBEĞİMİ"

Ecem Çırpan dün sevgilisi ile kucak kucağa, sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Çırpan, “Anlamam nedenini, üzmüşler bebeğimi” notuyla paylaştı.

Sonra bir açıklamada daha bulunarak şöyle dedi: “Zor zamanların üstesinden böyle geliyoruz.”





