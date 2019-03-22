Ecem Karaağaç'ı enerji yükleme vaadiyle istismar ettiği iddia edilen kişi konuştu!

Her şey, Survivor'a katılmadan önce bir takipçisinin "Sana enerji yüklemesi yapalım, kesin birinci olursun" teklifi ile başladı. Bu teklifi gerçek sanıp kabul eden Ecem Karaağaç, o kişiyle buluşuyor ve defalarca cinsel birliktelik yaşıyor. Survivor yarışmasına katılan Ecem Karaağaç, daha ilk haftalarda elenince enerji yüklemesi bahanesiyle ona cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişi hakkında "Kandırıldım" diyerek suç duyurusunda bulunuyor.

"ZOR AYAKTA DURUYORUM"

Ecem, dün telefonla bağlandığı Kanal D'dedki '2. Sayfa'ya yaşadıklarını anlattı:

"Çok mağdur edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Karşı taraf beni mağdur ve acı bir durumda bıraktı. Buna şöyle bakmayın eğitimli, eğitimsiz, profesör... Herkes dolandırılıyor. Benim hukuka inacım çok. Ortada çok büyük, çok ağır bir suç var. Asla bu davadan çekilmeyeceğim. Çok üzgünüm. Zor ayakta duruyorum. iki yıldır sahtekarla mücadele ediyorum. Karşı taraf beni defalarca tehdit etti. Beni maddi manevi, ailevi her şekilde dolandırdı. Gerçekler yakın zamanda ortaya çıkacak.".