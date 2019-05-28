Ecrin bebek korkunç halde bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sapık amca konuştu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı ormancılar buldu. Ecrin'in önce ayakkabılarını farkeden ormancılar araziyi inceleyince ceset parçalarını buldu. Ecrin'in bulunan kafa tası ve bazı uzuvları adli tıpa götürülürken kayıp ceset parçaları aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise birinci şüpheli Özkan Kurnaz vardı. Dün saat 15.30 sıralarında, Ecrin’in kaybolduğu evin yaklaşık 6 kilometre uzağında Bağırsak Deresi mevkisinde orman muhafaza memurlarınca ayakkabı ve elbise parçalarına rastlandı. Ormancıların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin yaptıkları arama çalışmasında Ecrin Kurnaz’a ait olduğu düşünülen ceset parçaları ve çocuk ayakkabıları bulundu. Kıyafetler ve ayakkabıların minik Ecrin’e ait olduğunu ailesi de teyit etti. Arama çalışmasında kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu öğrenildi. Saat 22.00 sıralarında ara verilen arama çalışmasına bugün yeniden başlandı. CESEDİN KAYIP PARÇALARI ARANIYOR

Gün ağarınca olay bölgesinin görüntüleri ortaya çıktı. Pınar yolu üzeri Bağırsak Deresi mevkisinde orman yolu güzergahında bulunan giysi ve ceset parçalarının buraya nasıl atıldığı yetkililerce araştırılıyor. Ayrıca bölgede AFAD’a ait kadavra köpeği Abrek ile cesedin diğer kayıp parçalarını arama çalışmasına cumhuriyet savcısı nezaretinde başlandı. BAŞ ŞÜPHELİ CANLI YAYINA ÇIKTI Ecrin bebeğin kaybolmasından sorumlu tutulan 4 isim vardı. Bunlar arasında 19 yaşındaki Özkan Kurnaz öne çıkan isim oldu. Baş şüpheli olan Özkan Kurnaz bugün canlı yayındaydı. Müge Anlı'nın hayli sıkıştırdığı Özkan Kurnaz, bu kez Ecrin'i kurtların kaçırmış olabileceğini iddia etti. "ALLAH'IN TAKDİRİ" Müge Anlı yayında Özkan'a son bir şans tanıdı ve "Bu işin içinde cinsel eğilim varsa söylemeni beklemiyorum. Ancak bu çocuk kazaya kurban gittiyse şimdi tam söyleme zamanı" dedi. Özkan, Ecrin'e bir şey yapmadığını belirtip şunları söyledi: -Çocuk benimle gelmedi. Ben niye yalan söyleyeyim. Ben yapsam söylerim. Olanlar olmuş Allah'ın takdiri. Şüpheler benim üzerimde. Allah benim alnıma yazmış. Benim vicdanımın rahatlığı yüzüme vuruyor.

MÜGE ANLI'YI ÇILDIRTAN İDDİA! Dün Ecrin'i şeytanın kaçırdığını söyleyen Özkan Kurnaz, ceset bulunduktan sonra ise 'kurt kaçırdı" iddiasında bulundu. Müge Anlı da buna çıldırdı ve şunları söyledi: -Kurt aldı götürdü deyince cinlerim tepeme çıkıyor. Söyle bakayım kurt nasıl götürecek. Neresinden yakalayacak onu. Boğazından yakalayınca insanlardan kan çıkmaz mı? Sizin oralarda kan yok. Ayakkabısı çıkmaz mıydı? Kurt 6 kilometre götürecek ayakkabısı öyle tertemiz mi kalacak? ECRİN'İN BULUNAN AYAKKABILARI 1.5 yaşında vahşi bir cinayete kurban giden Ecrin'in ayakkabıları olay yerinde böyle bulundu. Ecrin'in cesedi parçalara ayrılmışken ayakkabıların hiç zarar görmemiş olması şüphe yarattı. Ayakkabıların sonradan cesedin bulunmasını isteyen kişi tarafından olay yerine getirip bırakılmış olabileceği düşünülüyor. AMCA ÖZKAN CESETTEN 10 DAKİKA UZAKLIKTAYDI Ecrin'in kaybolduğu gün Özkan traktörle o bölgedeki arazilerine gitmiş. Ecrin'in bulunduğu yer ile tarla arasında fazla bir mesafe bulunmuyor. Tarladan küçük kızın bulunduğu yere traktörle 15 dakikada gidilirken arazi sebebiyle yürüyerek ise 10 dakikada gidiliyor.

TIRTILLAR VAR DİYE CESEDİN BULUNDUĞU BÖLGEYE GEÇİŞİ ENGELLEMİŞ! Pazar günü ATV ekibi Ecrin'in bulunduğu dereye gitmek istemiş. Ancak Özkan Kurnaz, 'Hayır o bölgeye gitmeyelim, tırtıl var" deyip onları da gitmekten alıkoymuş. ATV muhabirinin anlattığına göre Özkan ile baraj gölü çevresini aramışlar. Muhabir, cesedin bulunduğu Karatepe bölgesini de aramak isteyince Özkan engel olmuş. Muhabir "Özkan bize o bölgede tırtıllar var sokar zarar verir oraya gitmeyelim dedi" bilgisini verdi. Özkan Kurnaz'a ekipleri neden bölgeden uzak tuttuğu sorulunca konuyu Ecrin'in bulunan ayakkabılarına getirip şunları söyledi: -"Ben diyelim ki çocuğun ayakkabısını oraya koydum. Çocuk bulunsun diye.. Ben bu tehlikeyi göze alır mıyım? Ben kendimi tehlikeye niye atayım? O ayakkabıyı ben koysam bölük komutanı beni salmazdı.' CESEDİN BULUNDUĞU YER Cesedin bulunduğu yer çok kullanılan bir yer değil. Ormanda kesim yapan ekip oradan geçerken küçük kızın ayakkabılarını görüyor. Ceset öyle bulunuyor. Özkan da zaman zaman kesim yaptığı için bölgeyi çok iyi biliyor.

'SEN YAPSAYDIN SÖYLER MİYDİN?' Özkan şunları anlattı: -"Niye demeyeyim. Ben 19 yaşındayım arkamda bırakacağım bir şey yok. Benim bu hayatta kimseye yanlışım olmadı. Ben her zaman mertliğimle kazanıyorum. Ben babam hariç herkesten şüpheleniyorum. Zaten adli tıpa gitmiş ceset. Saklayacak bir şeyim kalmadı." Dün Ecrin'i şeytan aldı götürdü diyen Özkan'ın annesi Hacer Kurnaz ceset bulunduktan sonra ise şunları söyledi: 'OĞLUM YAPABİLİR Mİ? YAPAR!' "Ben böyle bir şey hiç beklemiyordum. Her gece camdan bakıyordum. Biri getirip bırakacak sanıyordum. Allahından bulsun kim yaptıysa. Çok zor Müge Hanım, Allah kimsenin başına vermesin. Ben yine Deniz ile Özkan'dan şüphelendim. (Deniz o gün şehirdeydi, geriye Özkan kaldı) Özkan'dan da şüpheleniyorum. Yapabilir mi yapar. Ona da sordum 'anne ben temizim' dedi. 4 ŞÜPHELİ VAR şüpheli anne Sevcan Kurnaz şüpheli eşi Deniz Kurnaz şüpheli Ecrin'i son gören babaanne Hacer Kurnaz şüpheli üvey amca Özkan Kurnaz ENSEST VİDEO ARAMIŞ! Özkan Kurnaz'ın cep telefonu kayıtlarında minik Ecrin kaybolduğu gün internette ensest video aramaları yaptığı saptandı. Özkan, yeğen, yenge, kız kardeş gibi aile içi sapkın eğilimler üzerine cinsel içerikler aramıştı.