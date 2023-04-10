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Eczacılık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Eczacılık bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

21.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin en çok tercih edilen bölümlerinden biri olarak Eczacılık öne çıkar. Sağlık sektörü için önemli bir meslek olan Eczacılık, ilaçların üretilmesi ve temin edilmesini sağlar. Bu nedenle bu konuda eğitim alınması önemlidir. Yaygın olarak tercih edilen Eczacılık bölümü, günümüzde pek çok üniversitede bulunmaktadır. Sağlık sektöründe kullanılan ilaçları hazırlayan ve bunları satan eczacılar, iş bulma konusunda oldukça avantajlıdır. Peki Eczacılık bölümü mezunları ne iş yapar?

Eczacılık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Eczacılık bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Eczacılık bölümü, günümüzde en çok tercih edilen ve her yıl binlerce mezun veren bir bölümdür. Bölümden mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sunduğu kolaylıktan dolayı öğrenciler bu bölümü tercih etmektedir. Ayrıca sağlık sektörünün bir yerinde bulunmak isteyen kişiler için Eczacılık bölümü oldukça iyi bir alternatiftir. Doktorlar tarafından hastalara yazılan ilaçları satmakla yükümlü olan eczacılar, aynı zamanda hastaları bu ilaçları kullanmakla alakalı bilgilendirmelidir.

Eczacılık bölümü nedir?

İlaçların hazırlanması, üretilmesi, dağıtılması alanında çalışan akademik disipline Eczacılık bölümü denir. Ayrıca Eczacılık bölümünde hastayı gözden geçirip ek klinik hizmetler sağlama kapsamı da söz konusudur. Sayısal puan türünden öğrenci kabul eden bu bölüm, hem özel hem de devlet üniversitelerinde yer alan bir bölümdür. Sağlık sektöründe yer alan ilaçları üreten ilaç firmalarında, Eczacılık bölümüne çok büyük ihtiyaç duyulur. Bu bölümde öğrencilere kimyasal ve bitkisel kaynaklı araştırmalar sonucu ilaç üretimi yapmayı öğretmek amaçlanır.

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Eczacılık bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Eczacılık bölümü, üniversitelerin lisans programları arasında yer alır. Direkt kendi adında bir fakülteye sahiptir. Ancak diğer lisans programlarından farklı olarak Eczacılık bölümü 5 yıllıktır. 10 dönemlik eğitim hayatı boyunca öğrenciler ilaç üretimi ve uygulamalar ile ilgili pek çok bilgi öğrenir. Tüm dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Eczacılık bölümü lisans diploması ve eczacı unvanı almaya hak kazanır. Staj gibi mezuniyet koşullarını da tamamladıktan sonra çalışmaya başlayabilirler. Eğer isterlerse yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü programlarla kendilerini geliştirerek uzman olabilirler.

Eczacılık bölümü dersleri nelerdir?

Eczacılık bölümünde verilen dersler, ilaçların içeriği, terminolojisi, üretimi gibi konuları içerir. Sağlık sektörünü etkileyen bir bölüm olduğu için her ders çok önemlidir. Bu bölümde okuyan öğrenciler, şu dersleri görür:

  • Eczacılık mevzuatı
  • Eczacılık tarihi ve terminolojisi
  • Fitoterapide kullanılan droglar
  • Türkiye’de ilaç etkin maddeleri üretimi
  • Farmasötik hammaddeler
  • Üst solunum yolu hastalıkları ve ilaçları
  • Analitik ve organik kimya
  • Antisens teknolojisinde inovatif yaklaşımlar
  • Eczacılık ve temel tıp bilimi
  • Onaylı rekombinant antikorlar
  • Klinik Eczacılık ve farmasötik bakım
  • Eczacılar için pratik semptomatoloji bilgisi
  • Farmasötik teknoloji uygulamaları
  • Kozmetikte kullanılan bitkiler
  • Farmakognozi uygulamaları
  • Organik bileşikler ve ilaçların kimyasal adlandırılması
  • Nutrasötik madde ve ürünler
  • Kanıta dayalı Eczacılık ve araştırma
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Eczacılık mezunları ne iş yapar?

Eczacılık bölümünden mezun olan kişiler iş alanı oldukça geniştir. Tıbbi ürünleri doğru ve güvenli bir şekilde temin etmesi gereken eczacılar, yasal ve etik kurallara da uymak zorundadır. Eczacılık mezunlarının görev ve yükümlülükleri arasında şunlar da yer alır:

  • Reçetelerin uygunluğunu ve yasallığını kontrol etmek
  • İlaçların yan etkileri, saklama koşulları ve uygun dozajı hakkında hastaları bilgilendirmek
  • Doktorların yazdığı ilaçları temin etmek
  • Tıbbi ekipman ve sağlık malzemesi konusunda hastalara danışmanlık yapmak
  • Reçetede yazan ilaçların, hastanın kullandığı diğer ilaçlarla veya hastanın farklı bir durumuyla negatif etkileşim yaratıp yaratmayacağını kontrol etmek
  • Ateş ölçer, tansiyon ölçüm aleti gibi cihazların kullanımı hakkında hastalara bilgi vermek
  • Hasta mahremiyetine saygı göstermek
  • Hastaların ihtiyacı olan ilaçları alabilmeleri için sigorta şirketleri ile çalışmak
  • Hazırlanan plana göre nöbet tutmak
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Eczacılık mezunları iş imkanları nelerdir?

Eczacılık bölümünden mezun olan kişiler pek çok iş olanağına sahiptir. Sağlık kuruluşlarının tümünde çalışabilecekleri gibi ilaç üretimi yapan firmalarda da yer alabilirler. Bölümden mezun olduktan sonra eczacı unvanı alan bu kişiler, ilaçların üretimi, uygulanması, satışı gibi farklı alanlarda yer alabilir. Bazı üniversiteler staj zorunluluğu sunarak öğrencilere bu alanda deneyim kazanma fırsatı verir. Böylece öğrenciler, eczacılığın gerekli olduğu hangi alanda çalışmak istediklerine daha net bir şekilde karar verebilir.

Özellikle son yıllarda bitkisel temelli ilaçlara olan talep arttığı için eczacılara yeni bir iş alanı doğmuştur. Kozmetik maddelerin üretimi ve geliştirilmesinde de bitkisel malzemeler kullanılabilir. Bu nedenle Eczacılık mezunları, hem ilaç hem de kozmetik malzeme konusunda kendini geliştirerek bitkisel ürünler üretebilir.

Eczacılık mezunları nerelerde çalışır?

Eczacılık bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanı oldukça geniştir. Bu alanların her biri sağlık ve ilaç sektörü açısından önemlidir. Eczacıların çalışma ortamı çok temiz ve sterildir. Ancak ilaç ve kimyasal madde kokusu vardır. Bu durum üretim yapılan laboratuvarlarda ve eczanelerde daha fazladır. Eczacıların çalışabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:

  • Kişisel eczaneler
  • Hastane eczaneleri
  • Ecza depoları
  • Kozmetik firmaları
  • İlaç sanayii
  • Hasta klinikleri
  • Klinik araştırma laboratuvarları
  • AR-GE kurumları
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • Sağlık ocakları
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Eczacılık mezunları devlette çalışabilir mi?

Eczacılık mezunlarının kamuda iş olanakları konusunda avantajlıdır. Devlete bağlı sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyen eczacılar, KPSS’ye girerek yeterli puan almalıdır. Buna göre istedikleri kurum için tercihte bulunabilirler. Eczacılar adli tıp kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kurumlarında da çalışabilirler. Ayrıca devlet hastanelerinin eczanelerinde de eczacılar devlete bağlı bir şekilde görev alabilir.

Eczacılık mezunları özelde ne iş yapabilir?

Eczacılık mezunlarının özel sektörde iş olanakları sayesinde rahatlıkla kendini geliştirebilir. Özellikle pek çok eczacı, kişisel eczanesini açma girişiminde bulunur. Bununla birlikte ilaç üretimi yapan fabrikalarda, kozmetik şirketlerinde, ER-GE projelerinde de yer alabilirler. Ayrıca eczacılar, epidemiyoloji ve farmakoepidemiyoloji alanlarında kendilerini geliştirebilir. Çeşitli projelerde çalışma imkanı elde edebilirler. Özel sektörde çalışmak isteyen eczacıların, ilgili kuruma başvuruda bulunması ve kabul edilmesi yeterlidir. Dolayısıyla özel sektörde iş bulma konusunda daha fazla seçenek vardır.

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