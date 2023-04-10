Eczacılık mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Eczacılık bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Eczacılık bölümü, günümüzde en çok tercih edilen ve her yıl binlerce mezun veren bir bölümdür. Bölümden mezun olduktan sonra iş bulma konusunda sunduğu kolaylıktan dolayı öğrenciler bu bölümü tercih etmektedir. Ayrıca sağlık sektörünün bir yerinde bulunmak isteyen kişiler için Eczacılık bölümü oldukça iyi bir alternatiftir. Doktorlar tarafından hastalara yazılan ilaçları satmakla yükümlü olan eczacılar, aynı zamanda hastaları bu ilaçları kullanmakla alakalı bilgilendirmelidir.

Eczacılık bölümü nedir?

İlaçların hazırlanması, üretilmesi, dağıtılması alanında çalışan akademik disipline Eczacılık bölümü denir. Ayrıca Eczacılık bölümünde hastayı gözden geçirip ek klinik hizmetler sağlama kapsamı da söz konusudur. Sayısal puan türünden öğrenci kabul eden bu bölüm, hem özel hem de devlet üniversitelerinde yer alan bir bölümdür. Sağlık sektöründe yer alan ilaçları üreten ilaç firmalarında, Eczacılık bölümüne çok büyük ihtiyaç duyulur. Bu bölümde öğrencilere kimyasal ve bitkisel kaynaklı araştırmalar sonucu ilaç üretimi yapmayı öğretmek amaçlanır.

Eczacılık bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Eczacılık bölümü, üniversitelerin lisans programları arasında yer alır. Direkt kendi adında bir fakülteye sahiptir. Ancak diğer lisans programlarından farklı olarak Eczacılık bölümü 5 yıllıktır. 10 dönemlik eğitim hayatı boyunca öğrenciler ilaç üretimi ve uygulamalar ile ilgili pek çok bilgi öğrenir. Tüm dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Eczacılık bölümü lisans diploması ve eczacı unvanı almaya hak kazanır. Staj gibi mezuniyet koşullarını da tamamladıktan sonra çalışmaya başlayabilirler. Eğer isterlerse yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü programlarla kendilerini geliştirerek uzman olabilirler.

Eczacılık bölümü dersleri nelerdir?

Eczacılık bölümünde verilen dersler, ilaçların içeriği, terminolojisi, üretimi gibi konuları içerir. Sağlık sektörünü etkileyen bir bölüm olduğu için her ders çok önemlidir. Bu bölümde okuyan öğrenciler, şu dersleri görür:

Eczacılık mevzuatı

Eczacılık tarihi ve terminolojisi

Fitoterapide kullanılan droglar

Türkiye’de ilaç etkin maddeleri üretimi

Farmasötik hammaddeler

Üst solunum yolu hastalıkları ve ilaçları

Analitik ve organik kimya

Antisens teknolojisinde inovatif yaklaşımlar

Eczacılık ve temel tıp bilimi

Onaylı rekombinant antikorlar

Klinik Eczacılık ve farmasötik bakım

Eczacılar için pratik semptomatoloji bilgisi

Farmasötik teknoloji uygulamaları

Kozmetikte kullanılan bitkiler

Farmakognozi uygulamaları

Organik bileşikler ve ilaçların kimyasal adlandırılması

Nutrasötik madde ve ürünler

Kanıta dayalı Eczacılık ve araştırma

Eczacılık mezunları ne iş yapar?

Eczacılık bölümünden mezun olan kişiler iş alanı oldukça geniştir. Tıbbi ürünleri doğru ve güvenli bir şekilde temin etmesi gereken eczacılar, yasal ve etik kurallara da uymak zorundadır. Eczacılık mezunlarının görev ve yükümlülükleri arasında şunlar da yer alır:

Reçetelerin uygunluğunu ve yasallığını kontrol etmek

İlaçların yan etkileri, saklama koşulları ve uygun dozajı hakkında hastaları bilgilendirmek

Doktorların yazdığı ilaçları temin etmek

Tıbbi ekipman ve sağlık malzemesi konusunda hastalara danışmanlık yapmak

Reçetede yazan ilaçların, hastanın kullandığı diğer ilaçlarla veya hastanın farklı bir durumuyla negatif etkileşim yaratıp yaratmayacağını kontrol etmek

Ateş ölçer, tansiyon ölçüm aleti gibi cihazların kullanımı hakkında hastalara bilgi vermek

Hasta mahremiyetine saygı göstermek

Hastaların ihtiyacı olan ilaçları alabilmeleri için sigorta şirketleri ile çalışmak

Hazırlanan plana göre nöbet tutmak

Eczacılık mezunları iş imkanları nelerdir?

Eczacılık bölümünden mezun olan kişiler pek çok iş olanağına sahiptir. Sağlık kuruluşlarının tümünde çalışabilecekleri gibi ilaç üretimi yapan firmalarda da yer alabilirler. Bölümden mezun olduktan sonra eczacı unvanı alan bu kişiler, ilaçların üretimi, uygulanması, satışı gibi farklı alanlarda yer alabilir. Bazı üniversiteler staj zorunluluğu sunarak öğrencilere bu alanda deneyim kazanma fırsatı verir. Böylece öğrenciler, eczacılığın gerekli olduğu hangi alanda çalışmak istediklerine daha net bir şekilde karar verebilir.

Özellikle son yıllarda bitkisel temelli ilaçlara olan talep arttığı için eczacılara yeni bir iş alanı doğmuştur. Kozmetik maddelerin üretimi ve geliştirilmesinde de bitkisel malzemeler kullanılabilir. Bu nedenle Eczacılık mezunları, hem ilaç hem de kozmetik malzeme konusunda kendini geliştirerek bitkisel ürünler üretebilir.

Eczacılık mezunları nerelerde çalışır?

Eczacılık bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanı oldukça geniştir. Bu alanların her biri sağlık ve ilaç sektörü açısından önemlidir. Eczacıların çalışma ortamı çok temiz ve sterildir. Ancak ilaç ve kimyasal madde kokusu vardır. Bu durum üretim yapılan laboratuvarlarda ve eczanelerde daha fazladır. Eczacıların çalışabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:

Kişisel eczaneler

Hastane eczaneleri

Ecza depoları

Kozmetik firmaları

İlaç sanayii

Hasta klinikleri

Klinik araştırma laboratuvarları

AR-GE kurumları

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sağlık ocakları

Eczacılık mezunları devlette çalışabilir mi?

Eczacılık mezunlarının kamuda iş olanakları konusunda avantajlıdır. Devlete bağlı sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyen eczacılar, KPSS’ye girerek yeterli puan almalıdır. Buna göre istedikleri kurum için tercihte bulunabilirler. Eczacılar adli tıp kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kurumlarında da çalışabilirler. Ayrıca devlet hastanelerinin eczanelerinde de eczacılar devlete bağlı bir şekilde görev alabilir.

Eczacılık mezunları özelde ne iş yapabilir?

Eczacılık mezunlarının özel sektörde iş olanakları sayesinde rahatlıkla kendini geliştirebilir. Özellikle pek çok eczacı, kişisel eczanesini açma girişiminde bulunur. Bununla birlikte ilaç üretimi yapan fabrikalarda, kozmetik şirketlerinde, ER-GE projelerinde de yer alabilirler. Ayrıca eczacılar, epidemiyoloji ve farmakoepidemiyoloji alanlarında kendilerini geliştirebilir. Çeşitli projelerde çalışma imkanı elde edebilirler. Özel sektörde çalışmak isteyen eczacıların, ilgili kuruma başvuruda bulunması ve kabul edilmesi yeterlidir. Dolayısıyla özel sektörde iş bulma konusunda daha fazla seçenek vardır.