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Eski Çini Onarımları mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Eski Çini Onarımları bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

21.03.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye girecek öğrenciler, bölüm tercihi yaparken iyi bir araştırma yapmalıdır. Meslek hayatlarını etkileyecek bu seçimi yaparken ilgi alanlarına yönelik bölümleri bilmeleri önemlidir. Öğrenciler, üniversitelerdeki pek çok bölümü bilmemekte; bu nedenle o bölümleri tercih eden kişi sayısı az olmaktadır. Eski Çini Onarımları bölümü de az bilinen bölümler arasındadır. Sanata ilgi duyan kişilerin seveceği bu bölüm, el becerisine de önem verir.

Eski Çini Onarımları mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Eski Çini Onarımları bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kültür mirasımız olan tarihi eserler çok büyük öneme sahiptir. Bu eserlerin korunması için çeşitli onarımlar yapılmalıdır. Ancak bu onarımları yapacak kişilerin bu konuda eğitimli, tecrübeli ve profesyonel olması gerekir. İşte Eski Çini Onarımları bölümü, bu ihtiyacı karşılamak için sanatçı yetiştirmektedir. Tasarım konusunda yetenekli kişiler, bu bölümü okuyarak tarihi eserlerin özgünlüğünü bozmadan tadilatlarını yapar. Üniversitelerin güzel sanatlar fakültesinde yer alan bu bölüm, giderek daha fazla üniversitede açılmaktadır.

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Eski Çini Onarımları bölümü nedir?

Eski Çini Onarımları bölümü, geçmişte önemli bir yer tutan çini miraslarına sahip çıkmak için bu çinileri onarma konusunda eğitim verir. Tarihi eser niteliğindeki çinilerin yapısını bozmadan onları onarabilecek kişiler yetiştirmektedir. Eski Çini Onarımları bölümünün amaçları arasında şunlar sayılabilir:

  • Çini tasarımı ile ilgili bilgi vermek
  • Çini tasarımı için gerekli olan teorik bilgileri öğretme ve bu bilgilerin kullanılmasını sağlama
  • Tasarım aşamasından üretim aşamasına geçişte gereken bilgileri sağlama
  • Eski çini onarımı için gerekli olan malzemelerin bilgisini verme
  • Öğrencilere özgün tasarım oluşturma becerisi kazandırma
  • Kültürel ve sanatsal konularda bilgi verme
  • Ürün analizi yaparak yeni tasarımlar geliştirilmesini sağlamak
  • Çini üretimi ve tasarımı konusunda bilgi teknolojilerini doğru bir şekilde kullanmak
  • Tasarımı yapılan ürünleri etkili ve yaratıcı bir şekilde sunabilmek

Eski Çini Onarımları bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Eski Çini Onarımları bölümünün kaç yıllık olduğu bir merak konusudur. Üniversitelerin güzel sanatlar fakültesinde yer alan bu bölüm, lisans programlarından biridir. Yani 4 yıllık eğitim süresi vardır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bir bölümdür. 8 dönemlik eğitim boyunca eski çini tasarımı ve onarımı ile ilgili pek çok ders verilir. Bu dersleri başarı ile geçen öğrenciler, mezun olmaya hak kazanır. Mezuniyet koşullarına uygun olan kişiler, Eski Çini Onarımları lisans diplomasına sahip olur.

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Eski Çini Onarımları bölümü dersleri nelerdir?

Eski Çini Onarımları bölümünde pek çok ders verilir. Özel yetenek sınavını geçip bu bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler, 4 yıl boyunca çini sanatı ile ilgili önemli bilgiler öğrenir. Eski Çini Onarımları bölümünde şu dersler vardır:

  • Temel sanat eğitimi
  • Çini ürünleri konservasyonu
  • Türk el sanatları
  • Dekorlama teknikleri
  • Teknik çizim perspektif
  • Çini tasarımı
  • Tekstil maddeleri
  • Çini teknolojisi
  • Halı ve kilim tasarımı
  • Tekstil mikroskobisi
  • Dokuma teknikleri
  • Tekstil ürünleri konservasyonu
  • Genel iplik bilgisi
  • Makine halıcılığı dokuma teknikleri
  • İkonoloji
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Eski Çini Onarımları mezunları ne iş yapar?

Eski çini onarımı bölümünden mezun olan kişilerin çok önemli bir yükümlülüğü vardır. Geçmişten günümüze gelen mevcut eserlerin dokusuna zarar vermeden bu eserleri onarmaları gerekir. Aynı zamanda çinicilik sanatını ve kültürünü devam ettirmek için yeni ürünler tasarlarlar ve üretirler. Çeşitli projelerde yer alan eski çini onarımcıları, tarihi eserlerin sürekliliğini ve yapısını korumak açısında önemli bir yere sahiptir.

Eski Çini Onarımları mezunları iş imkanları var mı?

Eski Çini Onarımları bölümünden mezun olan kişiler, tasarımcı olarak unvan alır. Bu yüzden tasarıma dair tüm iş alanlarında çalışma imkanı bulabilirler. Özellikle tasarımların ürüne dönüştürülmesi konusunda deneyimli olan eski çini onarımcıları, üretim alanında çalışabilirler. Restorasyon işlerinin yapıldığı eski binalarda da eski çini onarımcılarına ihtiyaç duyulabilir. Bu binaların yapısını ve dokusunu korumak için eski çini onarımcıları, çeşitli müdahalelerde bulunabilir. Halk eğitim merkezlerinde eğitimci olarak da çalışabilirler. Ayrıca kendi atölyesini açmak isteyen Eski Çini Onarımları mezunları, tasarımlarını ve ürünlerini bu atölyede sergileyebilirler.

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Eski Çini Onarımları mezunları nerelerde çalışır?

Eski Çini Onarımları bölümü okuyan kişilerin çalışabileceği yerler oldukça merak edilmektedir. Tasarım konusunda tecrübeli olan bu meslek grubu, üretimin ve tasarımın olduğu her alanda çalışabilir. Herhangi bir tasarımın ürüne dönüştürüldüğü atölyeler ve fabrikalar, bu bölümden mezun olan kişilerin çalışabileceği yerlerdendir. Binaların, tarihi eserlerin restorasyon işlerinde de görev alabilirler. Özellikle arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde bulunarak buralardan çıkan eserleri inceleyip onarabilirler.

Çini sanatını devam ettirmek üzere açılmış atölyelerde tasarım yapabilirler. Kendi atölyelerini açarak da bu sanatı devam ettirebilirler. Müzelerde ve sanat galerilerinde de eski çini tasarımcılarına rastlanır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimlerde de Eski Çini Onarımları mezunlarına ihtiyaç duyulur. Atölyelerde, halk merkezlerinde, okullarda eğitmen olarak çalışabilir ve çini sanatına dair bilgilerini aktarabilirler. Yani Eski Çini Onarımları bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanları arasında; arkeolojik kazı alanları, atölyeler, fabrikalar, okullar, tasarım yapılan her yer sayılabilir.

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Eski Çini Onarımları mezunlarının kamuda iş olanakları nedir?

Eski Çini Onarımları mezunları kamuda çalışmak isterse Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmelidir. Bu sınavdan yeterli puan aldıktan sonra ilgili kamu kurumunun ilgili departmanı için tercihte bulunabilirler. Eski Çini Onarımları bölümünden mezun olan kişiler kamuda Kültür ve Turizm Bakanlığında ve buraya bağlı birimlerde çalışabilir. Ayrıca belediyelerin kültür çalışmalarında da yer alabilirler.

Eski Çini Onarımları mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Eski Çini Onarımları mezunlarının özel sektörde kendini geliştirme olanağı daha fazladır. Birden fazla firma için ek iş de yapabilirler. Sanat atölyeleri, galeriler ve müzeler Eski Çini Onarımları mezunlarına iş alanı sunar. Buralarda çalışmak için başvuruda bulunmak ve kabul edilmek yeterlidir. Ayrıca Eski Çini Onarımları mezunları, farklı firmaların sanat projelerinde de yer alabilir. Bu projeleri sürdürme gibi bir misyon edinebilirler. Kendi sanat atölyesini açan kişiler ise eski çini alanında kendini daha fazla geliştirme imkanı elde edebilir.

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Eski Çini Onarımları

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