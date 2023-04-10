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Enerji Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Enerji Yönetimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

20.03.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek hayatı konusunda üniversite bölümü seçimi oldukça önemlidir. Öğrenciler bölüm tercihi yaparken çalışmak istedikleri alanı mutlaka göz önünde bulundurmalıdır. Oldukça sık tercih edilen bir bölüm olarak enerji yönetimi ön plana çıkar. Çünkü her ülkenin kendi enerji kaynaklarını üretebilmesi ve paylaşabilmesi gerekir. Bunun için de bu alanda çalışacak personellere ihtiyaç vardır. Enerji yönetimi bölümünden mezun olanlar ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

Enerji Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Enerji Yönetimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Enerjinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için enerji yönetimi oldukça önemlidir. Bu alanda çalışacak kişilerin gerekli eğitimleri alması ve uzman olması gerekir. Dolayısıyla üniversitelerde enerji yönetimi bölümü vardır. Bu sektörde çalışmak isteyen öğrenciler enerji yönetimi bölümünü tercih edebilir. Enerji verimliliğini artırmayı ve enerji kayıplarını önlemeyi amaçlayan bu bölüm, ülkelerin kalkınması açısından da öneme sahiptir. Enerji yönetimi bölümünde okuyan öğrenciler, bu ihtiyacı karşılamak için yetiştirilir.

Enerji Yönetimi bölümü nedir?

Enerji yönetimi bölümü, enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan ve enerji alanlarında uzman bir şekilde çalışan personeller yetiştiren bir bölümdür. Enerji üretiminden tüketimine kadar geçen süreçleri araştıran, inceleyen ve raporlayan bir disiplindir. Ülkemizde çok önemli enerji kaynakları bulunduğu için bu bölümü okuyan öğrenciler iş bulma konusunda avantajlıdır. Enerji yönetimi bölümünde enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji kayıplarının önlenmesi ve enerji verimliliğinin artırılması amaçlanır. Enerji yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra yakıt pili uygulamaları, akıntı sistemleri, doğal güneş ışığı sistemleri, sulama ve pompa sistemleri, ısı pompası sistemleri, hidrojen enerjisi sistemleri alanında çalışmalar yapılabilir.

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Enerji Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Enerji yönetimi bölümü, üniversitelerin lisans bölümleri arasında yer alan bir programdır. Yani 4 yıllık bir eğitim süresi vardır. Bu 8 dönemlik eğitim boyunca öğrenciler enerji yönetimine dair pek çok ders verilir ve bu alanda uzman olmaları sağlanır. Bu bölüm sayısal puan türünden öğrenci kabul etmektedir. 4 yıllık eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan ve üniversitenin mezuniyet koşullarına uyan öğrenciler, enerji yöneticisi olarak çalışabilir. Enerji yönetimi bölümünü lisansüstü olarak yüksek lisans ve doktora programlarında da bulmak mümkündür. Bu sayede kendini geliştirmek isteyen öğrenciler, 4 yıllık eğitimin üzerine biraz daha eğitim alabilir.

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Enerji Yönetimi bölümü dersleri nelerdir?

Enerji yönetimi bölümünde yer alan dersler, öğrencilerin enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını hedeflemektedir. Bu bölümün dersleri aşağıdaki gibidir:

  • Enerji sistemleri mühendislik bilgisi
  • Enerji hukuku
  • Enerji yatırımları yönetimi
  • İşletme matematiği
  • İşletme finansmanı
  • Enerji projeleri yatırım analizi
  • Yönetim sistemleri
  • Enerji piyasaları ve ticareti
  • Enerji şebeke topolojisi
  • Nükleer enerji
  • Enerji santralleri
  • Çevre mevzuatı
  • Su sistemleri
  • Su yapıları
  • Doğalgaz üretim ve işlemler yönetimi
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Enerji Yönetimi mezunları ne iş yapar?

Enerji yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin ne iş yaptığı merak edilmektedir. Enerji yöneticisi olarak çalışan kişilerin görev ve sorumlulukları arasında şunlar yer alır:

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırmak ve geliştirmek
  • Enerji tüketen ekipmanlarını bakımını yapmak ve verimliliklerini gözlemlemek
  • Enerji atıklarının değerlendirilmesi konusunda fikir yürütmek
  • Kurumdaki enerji tüketimini izleyerek bunları belli aralıklarla raporlamak
  • Enerji verimliliği konusunda personellere eğitim vermek
  • Enerji harcayan sistemlerin ihtiyacı olan tadilatları belirlemek ve bunların koordineli bir şekilde uygulanmasını sağlamak
  • Enerji tüketimini izlemek için gerekli olan ekipmanları temin edip bunların kurulumunu gerçekleştirmek
  • Enerji alanındaki mevcut ve yenilenen mevzuatları yakından takip etmek
  • Teknik ve pratik anlamda tavsiyeler vermek
  • Tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik çalışmalarda bulunarak tasarruf yapmak
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Enerji Yönetimi mezunları iş imkânları nelerdir?

Enerji yönetimi, endüstriyel alanda önemli yer tutan bir disiplindir. Dolayısıyla çok geniş bir iş imkanı vardır. Özellikle son yıllarda çıkan kanunlarla birlikte bazı kuruluşların enerji yönetici çalıştırması zorunlu hale gelmiştir. Özellikle sanayi tesislerinde mutlaka bir enerji yöneticisi bulunmalıdır. Hem kamuda hem de özel sektörde iş bulabilecek enerji yönetimi mezunları, yaptıkları çalışmalarla enerjinin daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Enerji yönetimi bölümünden mezun olan kişiler; enerji yönetimi uzmanı, elektrik üretim uzmanı, enerji uzmanı ya da iklimlendirme uzmanı olarak çalışabilir. Farklı enerji kaynakları bulunduğu için bu enerji kaynaklarının her birinde profesyonel bir şekilde çalışacak enerji yöneticilerine ihtiyaç duyulur.

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Enerji Yönetimi mezunları nerelerde çalışır?

Enerji yönetimi bölümünden mezun kişilerin çalışma alanı oldukça geniştir. Bu bölümü okuyan kişilerin çalışabileceği yerlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
  • Maden Tetkik Arama
  • Devlet Su İşleri
  • Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
  • Elektrik İşleri Etüt İdaresi
  • İl Özel İdareleri
  • Belediyeler
  • Geri dönüşüm şirketleri
  • Rafineriler
  • Çevre yardım örgütleri
  • Perakende satış ve market zincirleri
  • Ulusal ve uluslararası enerji şirketleri
  • Yenilenebilir enerji üreten şirketler
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Enerji Yönetimi mezunlarının kamuda iş olanakları var mı?

Enerji yönetimi okuyan kişiler, bölümden mezun olduktan sonra kamu kurumunda çalışabilir. Öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmesi gereken bu kişiler, ilgili puan türünde yeterli puanı almalıdır. Sonrasında istedikleri kurum ve pozisyon için tercihte bulunarak enerji yöneticisi olarak devlet kuruluşunda çalışabilirler. Enerji yönetimi mezunlarının kamuda en çok çalıştığı yer Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. Ayrıca Türkiye Kömür İşleri, Atom Enerjisi Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da bu bölümden mezun kişilerin çalıştığı devlet kurumlarıdır.

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Enerji Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Enerji yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde rahatlıkla iş bulunabilir. Çünkü enerji üretiminin önemli olduğu pek çok sektör ve özel firma vardır. Bunun için enerji yönetimi lisans diplomasına sahip kişiler, bu firmalara gidip ilgili alan için başvuruda bulunabilir. Enerji üretim firmaları, enerji dağıtım firmaları, havalandırma firmaları, bor enstitüleri, petrol firmaları ve maden işletmeleri bu bölümden mezun olanların çalışabileceği özel sektör firmalarıdır. Aynı zamanda enerji yönetimi lisans bölümünden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademide çalışmalar yapmak ve dersler vermek de mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
enerji

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