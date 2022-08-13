ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Ed Sheeran sorusu gündem oldu. "Ed Sheeran çocukken yaşadığı kekemelik sorununu yenmesinde kimin bir albümündeki şarkıları dinleyip tüm sözleri öğrenmesinin büyük faydası olduğunu söylemiştir?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte sorunun yanıtı...
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