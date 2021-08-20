MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ed Sheeran'ın telefonsuz hayatı sağlık sistemi nedeniyle son buldu

Ed Sheeran'ın telefonsuz hayatı sağlık sistemi nedeniyle son buldu

20.08.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 yıldır telefon kullanmayan Ed Sheeran, pandemi nedeniyle artık bir telefon almak zorunda kaldığını söyledi. Sheeran, akıllı telefonlardan uzak durup bir Nokia 3310 aldı.

Ed Sheeran'ın telefonsuz hayatı sağlık sistemi nedeniyle son buldu

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) kendisini takip edebilmesi için telefonsuz hayatını sonladıran şarkıcı, dört yıllık bir aradan sonra Nokia telefon edindi. 30 yaşındaki şarkıcı yurt dışı giriş çıkışlarında sıkı karantina kuralları uygulayan hükümete güven vermek için telefon aldığını belirtti.

Sheeran, katıldığı bir podcast’te NHS’nin gerçekten onu yakalamaya çalıştığını, ancak onunla iletişim kurabilecekleri bir telefonu olmadığını, bu yüzden bir tane satın almak zorunda kaldığını söyledi. Sheeran durumu esprili bir şekilde şu sözlerle anlattı:

“Yurt dışında promosyon yapıyorum ve ardından karantinaya giriyorum. Hükümet seni arıyor ama beni arayabilecekleri bir telefonum yoktu. Gerçekten üzerimdeydiler. Sanırım beni yakalamaya çalışıyorlardı.”

SPL5110634_007

TIKTOK HESABININ ŞİFRESİNİ BİLE BİLMİYOR

Sheeran, telefonun konumunun takip edilip edilmediğini merak etti ve beşinci gün evden ayrıldıktan sonra yarım saat içinde onu aradıklarını anlattı:

“GPRS takibi var mı bilmiyorum ama beşinci gün ayrıldım ve sonra ‘evinizden ayrıldınız’ dediler. Yani komşularımın arayıp aramadığını bilmiyorum. Ama dışarıya çıkabileceğimi bildirdikleri bir e-posta gönderdiler ve yarım saat içinde ‘neden gittin’ diye sordular.”

Sheeran’in sahip olduğu telefon o kadar basit ki, sosyal medya uygulamalarını bile indiremiyor ve şarkıcı, arkadaşıyla yaptığı röportajda TikTok hesabının şifresini bile bilmediğini söylüyor: “TikTok’umun girişini bilmiyorum. İnsanlar bana bu videoyu yapmamı söylüyor ve sonra sanırım yukarı çıkıyor.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu PCR testi kararı Yıldız Tilbe'yi rahatsız etti! Tepki çeken sözlerZorunlu PCR testi kararı Yıldız Tilbe'yi rahatsız etti! Tepki çeken sözler
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
"Dünya boş" diyerek duygularını paylaştı"Dünya boş" diyerek duygularını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Ed Sheeran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Taliban Afgan polis şefini infaz etti!

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Skandal! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı!

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.