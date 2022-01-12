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Eda Ece'den rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz'a şaşırtan yorum! ''Hakkımı helal etmiyorum''

12.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Yıldız' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Eda Ece, rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz'a yaptığı 'Maske Kimsin Sen?' yorumuyla dikkat çekti.

Eda Ece'den rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz'a şaşırtan yorum! ''Hakkımı helal etmiyorum''

Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan 'Maske Kimsin Sen?' programında 'Ayna' kostümüyle beğeni toplayan ünlü ismin, güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz olduğu iddia edildi. Sosyal medyayı sallayan tahminlerin ardından Eda Ece'den şaşırtan bir hamle geldi.

''AYNA SENSEN HAKKIMI HELAL ETMİYORUM''

Tansel Öngel'in sunumuyla gerçekleşen 'Maske Kimsin Sen?' programı, her hafta maskelerin altında, ünlü isimleri ağırlıyor. Performansıyla dikkat çeken 'Ayna' maskesinin altındaki ünlü ismin Biran Damla Yılmaz olduğu konuşuluyor. Jüri koltuğunda oturan Eda Ece, sosyal medyada dolaşan söylentilerin ardından, Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz'a, ''Ayna sensen hakkımı helal etmiyorum'' yorumunda bulundu. Biran Damla Yılmaz'dan ise ''Ayna ayna, söyle bana! Kim daha güzel? Kumru mu, Yıldız mı?'' yanıtını verdi.

Eda Ece'den rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz'a şaşırtan yorum! ''Hakkımı helal etmiyorum''

Ayna maskesinin altındaki ünlü isim, Zeynep Bastık'ın 'Uslanmıyor Bu' şarkısını seslendirerek büyük beğeni toplamıştı

Eda Ece'den rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz'a şaşırtan yorum! ''Hakkımı helal etmiyorum''

Şarkıyı söyleyen ünlünün ses tonu ve davranışları, sosyal medyada Biran Damla Yılmaz'a benzetildi.

Eda Ece'den rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz'a şaşırtan yorum! ''Hakkımı helal etmiyorum''

Öte yandan 'Geyik' maskesinin altındaki ismin ise Aşk Mantık İntikam dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Özberk olduğu iddia ediliyor.

Eda Ece'den rol arkadaşı Biran Damla Yılmaz'a şaşırtan yorum! ''Hakkımı helal etmiyorum''


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Yasak Elma dizisi Biran Damla Yılmaz Eda Ece
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