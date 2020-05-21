Eda Ece: Kadının seksi gösterildiği, daha açık saçık işlerden hoşlanmıyorum

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran ünlü oyuncu Eda Ece katıldığı sohbet programında dış görünüşe fazla değer vermediğini ifade etti. Kilo almama ve kas yapma gibi takıntıları olmadığını anlatan Eda Ece, dış görünüş için harcanan vaktin okuyarak ve izleyerek daha iyi kullanılabileceğini düşünüyor.

Normal kilosunun 56 olduğunu belirten oyuncu, hiçbir zaman 48 kilo bir kız olamadığını, en iyi halde bile 53 kiloya kadar inebildiğini söyledi. Sağlık için yapılan her şeye saygısının olduğunun altını çizen oyuncu, karantina döneminde bilinçsizce bir yeme moduna girmiş.

BU DÖNEMDE KİLO ALMIŞ

Oburluğu kendisine yakıştıramayan oyuncu, “Bu dönemde önce kilo aldım. Sette iki öğün zor yerken, evde 3-5 çayı, gece falan derken… Aç gözlü olmayı da sevmiyorum. Oburluk kötü bir şey onun dengesi var, insanı olarak da kendime yakıştırmıyorum” açıklamasını yaptı.

Eda Ece, üzüntünün değil ama stresin yemek yemesine sebep olduğunu belirtti.

ÖPÜŞME İTİRAFI

Ekranda kadın bedeni üzerinden yapılan işleri sevmediğini vurgulayan Ece, öpüşme sahnelerinin zor olduğunu ve oyunculuğun zor bir meslek olduğunu ifade etti. Ece'nin öpüşme sahneleriyle ilgili isyanı da gündem oldu.