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Eda Gökçen Kaya, Ömer Bayram'ı ifşa etti: Eşlik etmek isterdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Eda Gökçen Kaya isimli sosyal medya kullanıcısına gönderdiği mesajlarla ifşa oldu.

Eda Gökçen Kaya, Ömer Bayram'ı ifşa etti: Eşlik etmek isterdim

Galatasaray'ın kötü geçen sezonunda öne çıkan isimlerinden biri olan Ömer Bayram, saha dışı bir olayla gündeme geldi.

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Eda Gökçen Kaya isimli Instagram kullanıcısı, Sarı-kırmızılı yıldız Ömer Bayram'ın kendisine gönderdiği mesajları hesabından paylaştı.

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"İfşa sırası bendeymiş" diyerek paylaştığı fotoğrafta, Ömer Bayram'ın Eda Gökçen Kaya'yla olan diyaloğu yer alırken, bu konu sosyal medyada gündeme oturdu.

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Sosyal medyada sıkça dolaşan fotoğraflardan birinde ise ''banucettin'' isimli bir kullanıcı da yüzünü sansürlediği bir Galatasaraylı oyuncuyla mesajlaştığını belirtmiş, söz konusu görüntülerde yer alan saatin Ömer'e ait olduğu iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eda Gökçen Kaya Ömer Bayram ifşa

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
Yaw adamın tüm hayatı boyunca yeşil sahalarda top kovalayacak hali yok. Erkek adam, sevgilisi de yoksa gayet normal şeyler. Kızın yaptığı ayıp.. Yazacak tabi.. Yaz koçum. Birazda dışarıda koş.
Adamla konuş sonra da ifşa diye paylaş. Yemezler.
yürü işine bak
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