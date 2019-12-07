Eda Gökçen Kaya, Ömer Bayram'ı ifşa etti: Eşlik etmek isterdim

Galatasaray'ın kötü geçen sezonunda öne çıkan isimlerinden biri olan Ömer Bayram, saha dışı bir olayla gündeme geldi.

Eda Gökçen Kaya isimli Instagram kullanıcısı, Sarı-kırmızılı yıldız Ömer Bayram'ın kendisine gönderdiği mesajları hesabından paylaştı.

"İfşa sırası bendeymiş" diyerek paylaştığı fotoğrafta, Ömer Bayram'ın Eda Gökçen Kaya'yla olan diyaloğu yer alırken, bu konu sosyal medyada gündeme oturdu.

Sosyal medyada sıkça dolaşan fotoğraflardan birinde ise ''banucettin'' isimli bir kullanıcı da yüzünü sansürlediği bir Galatasaraylı oyuncuyla mesajlaştığını belirtmiş, söz konusu görüntülerde yer alan saatin Ömer'e ait olduğu iddia edilmişti.



