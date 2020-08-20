Eda Taşpınar aşkı Çağrı Atakan'da buldu! 'Çok özel oluyor'

Geçtiğimiz gün sosyetik güzel Eda Taşpınar’dan yeni bir aşk itirafı gelmişti ve Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat veren Çağrı Atakan’la birlikte olduğunu açıklamıştı. Bu haberle magazin dünyasına bomba gibi düşen çift, Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken Magazinburada objektifine takıldı.

Ekibimizin sorularını yanıtlayan çift aşklarıyla ilgili detayları anlatmak istemedi. Nasıl tanıştıklarını sorduğumuzda Taşpınar, “O çok özel oluyor, iki insanın arasında özel bir şey. Güzel gidiyor, mutluyuz” demekle yetindi.

ÇAĞRI ATAKAN ‘ÇUKUR’ DİZİSİ İÇİN TARİH VERDİ

Çukur dizisinde rol alan Çağrı Atakan çekimlere başladıklarını söyledi. Tam tarihin belli olmadığını belirten oyuncu “Eylül’ün birinci ya da ikinci haftası yayına başlanacak. İyi gidiyor şu an için” diye de ekledi.

Karantina sürecinde aralarında herhangi bir etkileşim olmadığını söyleyen çift “Alaçatı’da tanıştık” dedi. Eda Taşpınar’a 'tanışmadan önce Çağrı Atakan’dan haberdar olup olmadığını' sorulduğunda ise, diziyi takip etmediğini ve kendisinden haberdar olmadığını ifade etti.

Pandemi sürecini güzel geçirdiğini söyleyen Eda Taşpınar, “Ben evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çatıya çıktım güneşlendim, meditasyon yaptım, kitap okudum. Onun dışında işimle ilgilendim” dedi.

