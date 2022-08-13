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Eda Taşpınar bikinili pozuyla kasıp kavurdu! Bronz teniyle dikkat çekti...

13.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. Sık sık güneşlenen ve pozlarıyla güzelliğini sergileyen Eda Taşpınar son olarak bikinili pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Taşpınar'ın muhteşem fiziği göz kamaştırdı.

Eda Taşpınar bikinili pozuyla kasıp kavurdu! Bronz teniyle dikkat çekti...

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yunanistan'da tatiline devam eden ve sık sık cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Taşpınar, son olarak bikinisiyle poz verdi. Bronz teniyle kasıp kavuran Taşpınar'ın pozuna beğeni yağdı.

BİKİNİSİYLE FİZİĞİNİ SERGİLEDİ

42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla olay yaratan Eda Taşpınar, tatil pozlarıyla mest etmeye devam ediyor.

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Son olarak minik bikinisiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla adeta büyüledi.

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Bronz teniyle dikkat çeken Taşpınar'ın muhteşem fiziği göz kamaştırdı.

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İşte sosyetik güzelin bazı Instagram pozları;

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bikini Eda Taşpınar Instagram
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