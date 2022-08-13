Eda Taşpınar bikinili pozuyla kasıp kavurdu! Bronz teniyle dikkat çekti...

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yunanistan'da tatiline devam eden ve sık sık cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Taşpınar, son olarak bikinisiyle poz verdi. Bronz teniyle kasıp kavuran Taşpınar'ın pozuna beğeni yağdı.

BİKİNİSİYLE FİZİĞİNİ SERGİLEDİ

42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla olay yaratan Eda Taşpınar, tatil pozlarıyla mest etmeye devam ediyor.

Son olarak minik bikinisiyle pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Eda Taşpınar, paylaşımlarıyla adeta büyüledi.

Bronz teniyle dikkat çeken Taşpınar'ın muhteşem fiziği göz kamaştırdı.

İşte sosyetik güzelin bazı Instagram pozları;





