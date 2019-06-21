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Eda Taşpınar'dan beyaz bikinili paylaşım

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

Verdiği şezlong pozlarıyla yaz aylarının en dikkat çeken isimlerinden Eda Taşpınar, hesabından paylaştığı bikinili pozlarla bu sene de sezonu açtığını duyurdu.

Eda Taşpınar'dan beyaz bikinili paylaşım

Hemen her mevsim sergilediği bronz teniyle beğeni toplayan ve bu konuda attığı adımlarla kendi adını taşıyan bir marka kuran Eda Taşpınar, aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Yaz tatillerini Yunanistan’ın tatil beldesi Mikanos’ta geçiren ve burada çekilmiş birbirinden güzel karelerini hesabından paylaşan Taşpınar, yine Mikanos’ta çekilmiş ve üzerinde beyaz bikinisiyle görüldüğü bir kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.

Taşpınar paylaşımına "Yaz. Deniz. Güneş" yazarak yazın tadını çıkardığının vurgusunu yapmayı da ihmal etmedi.

Taşpınar’ın beyaz bikinili paylaşımı bir saat içinde beş bine yakın beğeni aldı.


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eda taşpınar Eda Taşpınar bikini

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