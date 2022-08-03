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Eda Taşpınar'dan kayalıkların üzerinde bikinisiyle vücut şov! "911'i arayın"

03.08.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin yüreklerini hoplatmaya devam ediyor. Yunanistan tatiline devam eden sosyetik isim son olarak kayalıkların üzerinden bikinisiyle vücut şov yaptı. Taşpınar paylaşımının altına "911'i arayın" ifadelerinde bulundu.

Eda Taşpınar'dan kayalıkların üzerinde bikinisiyle vücut şov! "911'i arayın"

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor. Son olarak bikinili tatil pozlarını paylaşan güzel isim, kayalıkların üzerinde adeta vücudunu sergiledi. Taşpınar muhteşem fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çekti.

KAYALIKLARIN ÜZERİNDE BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Her paylaşımıyla adeta olay yaratan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bikinili pozlarıyla büyülemeye devam ediyor.

eda taşpınar1

Son olarak Yunanistan tatilinde deniz kenarında, kayalıkların üzerinde bikinisiyle pozunu paylaşan ünlü isim, beğeni yağmuruna tutuldu.

eda taşpınar

Taşpınar paylaşımının altına "911'i arayın" yazmasıyla dikkat çekti.

taşpınar

İşte sosyetik güzelin dikkat çeken paylaşımlarından bazıları;

eda taşpınar2

eda taşpınar5

eda taşpınar4

eda taşpınar3


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Eda Taşpınar
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