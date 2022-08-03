Eda Taşpınar'dan kayalıkların üzerinde bikinisiyle vücut şov! "911'i arayın"

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor. Son olarak bikinili tatil pozlarını paylaşan güzel isim, kayalıkların üzerinde adeta vücudunu sergiledi. Taşpınar muhteşem fiziğiyle takipçilerinin dikkatini çekti.

KAYALIKLARIN ÜZERİNDE BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Her paylaşımıyla adeta olay yaratan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bikinili pozlarıyla büyülemeye devam ediyor.

Son olarak Yunanistan tatilinde deniz kenarında, kayalıkların üzerinde bikinisiyle pozunu paylaşan ünlü isim, beğeni yağmuruna tutuldu.

Taşpınar paylaşımının altına "911'i arayın" yazmasıyla dikkat çekti.

İşte sosyetik güzelin dikkat çeken paylaşımlarından bazıları;



