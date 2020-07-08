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Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermeli poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 15:13 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimler arasında olan Eda Taşpınar, yaptığı bikinili paylaşımlarla beğeni topluyor. Fit vücudunu cesur bikinilerle sergilemekten çekinmeyen Taşpınar son paylaşımında Tarzan göndermesi yaptı.

Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermeli poz

Koronavirüs salgını nedeniyle yaz mevsiminin ilk haftalarını evinde geçirmek zorunda kalan Eda Taşpınar, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Pek çok ünlü isim gibi tercihini Alaçatı’dan yana kullanan Eda Taşpınar, bolca bikinili fotoğraf paylaşıyor.

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Bu karelerin altına düştüğü notlarla kimi zaman takipçilerine hayatı sorgulatan Taşpınar, hesabından yaptığı son paylaşıma Tarzan’ın kız arkadaşına göndermede bulunarak “Jane ormanda” notunu düştü.

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