Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermeli poz

Koronavirüs salgını nedeniyle yaz mevsiminin ilk haftalarını evinde geçirmek zorunda kalan Eda Taşpınar, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Pek çok ünlü isim gibi tercihini Alaçatı’dan yana kullanan Eda Taşpınar, bolca bikinili fotoğraf paylaşıyor.

Bu karelerin altına düştüğü notlarla kimi zaman takipçilerine hayatı sorgulatan Taşpınar, hesabından yaptığı son paylaşıma Tarzan’ın kız arkadaşına göndermede bulunarak “Jane ormanda” notunu düştü.

