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  4. Eda Taşpınar iç ısıtan pozlarına ara verdi! "Önce para kazanmam lazım"

Eda Taşpınar iç ısıtan pozlarına ara verdi! "Önce para kazanmam lazım"

22.12.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bikinili pozlarıyla yaz-kış gündeme gelen Eda Taşpınar İstanbul'un soğuğunda yürüyüş yaparken görüntülendi. Taşpınar iç ısıtan pozları verdiği tatile gitmek için önce para kazanması gerektiğini söyledi.

Eda Taşpınar, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Bronz tenden hiç vazgeçmeyen ve cesur paylaşımlar yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar Yunanistanlı sevgilisi sorulsa da ilişkisiyle alakalı konuşmak istemedi.

Sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafların yoruma kapalı olduğu üzerine Taşpınar "Dört yıldır paylaştığım fotoğrafları yorumları kapattım, olumsuz yorumlar aldığım için değil. Sosyal medyada çok fazla zaman harcanmak için” dedi.

Ekran Alıntısı

1,5 MİLYON TL HARCIYORDU

Yaptığı iddialı paylaşımlarıyla konuşulan Eda Taşpınar'ın tatile ara vermesi de merak konusu oldu. Her yaz 1,5 milyon lira harcayan Taşpınar "Şirket devam ediyor herkes gibi para kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

Ünlü isim "İçimizi ısıtacak pozlar ne zaman gelecek?" sorusunu ise ”Önce para kazanmak lazım” şeklinde cevap verdi.

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Eda Taşpınar
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