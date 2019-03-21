Eda Taşpınar ormanda sürpriz yaptı!

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ve her daim bronz olmasıyla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, yakın arkadaşı Serhat Tuncay’ın doğum gününü Belgrat Ormanı’nda kutladı.
Orman’da balonlarla bir parti düzenleyen Taşpınar, dostu için aldığı pastaya da, “Yaşlı moruk” yazdırdı.
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