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Eda Taşpınar Yunan adalarından bikinili pozlarını paylaştı! Bronz teniyle kasıp kavurdu

05.07.2023 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik güzel Eda Taşpınar Yunan adalarına sıklıkla tatile gidiyor. Sosyal medyayı epey aktif kullanan Taşpınar, paylaşımlarına yenilerini ekledi. Myknos'ta bikinisiyle kameralar karşısına geçen Taşpınar, Instagram hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ünlü güzele takipçilerinden beğeni yağdı.

Eda Taşpınar Yunan adalarından bikinili pozlarını paylaştı! Bronz teniyle kasıp kavurdu

Yunan adalarında tatilde olan Eda Taşpınar güneşlenirken güzelliğini sergilemeyi ve pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Bronz teni ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Eda Taşpınar yaz aylarında sık sık paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme geliyor.

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Eda Taşpınar, Mykonos'ta çekildiği pozlarını peş peşe paylaştı.

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Instagram hesabını aktif kullanan sosyetik güzel bronz teni ve karın kaslarıyla dikkat çekti.

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Eda Taşpınar'ın Mykonos pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

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43 yaşındaki sosyetik güzel Eda Taşpınar, kendine ait markasını işletiyor.

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Eda Taşpınar'ın Instagram hesabında 586 bin takipçisi bulunuyor.

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