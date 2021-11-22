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Eddie Redmayne’in Danimarkalı Kız filminden dikkat çeken transseksüel karakter pişmanlığı: Şimdi kabul etmezdim

22.11.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Theory of Everything ve Fantastic Beasts and Where to Find Them'in yıldızı Eddie Redmayne, birkaç yıl önce Danimarkalı Kız filminde hayat verdiği transseksüel rolden pişman olduğunu itiraf etti. Başarılı oyuncu aynı rolün şimdi teklif edilmesi durumunda kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Eddie Redmayne’in Danimarkalı Kız filminden dikkat çeken transseksüel karakter pişmanlığı: Şimdi kabul etmezdim

2015 yılında vizyona giren ve Oscar adayı olarak gösterilen Danimarkalı Kız filminin başrol oyuncusu yıllar sonra sevenleri şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Tarihin ilk transseksüel bireylerinden biri olarak kabul edilen Lili Elbe’nin hayatının anlatıldığı filmin başrol oyuncusu Eddie Redmayne gelen eleştirilerin sonrasında rolü tekrar seçeneği olsa başka bir aktöre bırakacağını söyledi.

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“BENCE BİR HATAYDI”

kız danimarak

The Times'a verdiği röportajda rolü hakkında konuşan 39 yaşındaki oyuncu, “Hayır şimdi kabul etmezdim. O filmi en iyi niyetimle yaptım ama bence bu bir hataydı. Oyunculuk bazen hayal kırıklıklarına neden olabilir ancak bunu dengelemek kişinin sağlığı açısından önemlidir. Bu rolü bir daha oynamayacağım eminim” dedi.

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Eddie Redmayne
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