Eddie Redmayne’in Danimarkalı Kız filminden dikkat çeken transseksüel karakter pişmanlığı: Şimdi kabul etmezdim

2015 yılında vizyona giren ve Oscar adayı olarak gösterilen Danimarkalı Kız filminin başrol oyuncusu yıllar sonra sevenleri şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Tarihin ilk transseksüel bireylerinden biri olarak kabul edilen Lili Elbe’nin hayatının anlatıldığı filmin başrol oyuncusu Eddie Redmayne gelen eleştirilerin sonrasında rolü tekrar seçeneği olsa başka bir aktöre bırakacağını söyledi.

“BENCE BİR HATAYDI”

The Times'a verdiği röportajda rolü hakkında konuşan 39 yaşındaki oyuncu, “Hayır şimdi kabul etmezdim. O filmi en iyi niyetimle yaptım ama bence bu bir hataydı. Oyunculuk bazen hayal kırıklıklarına neden olabilir ancak bunu dengelemek kişinin sağlığı açısından önemlidir. Bu rolü bir daha oynamayacağım eminim” dedi.



