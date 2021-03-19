Tarihin ilk transeksüel bireyi: Einar Wegener’ın Lili Elbe’ye dönüşümündeki cesur hikaye

Cinsiyet normları ve cinsellikle günümüzde hala tabu olarak yerini koruyor. Hatta bu konuda yeterli bilgisi olmayanlar bu durumu hastalık olarak görmeye devam ediyor. Transeksüellik aslında tarih boyunca var olan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şu anda bile üzerine rahatça konuşulması mümkün olmayan bir konu haline gelen kavramın ilk görüldüğü zamana sizleri geri götürüyoruz. Tarihin ilk transeksüel bireyi olan Einar Wegener (Lili Elbe)’in zorlu hayatını sizler için araştırdık.

“Lili Elbe” adıyla tanınan tarihteki ilk transeksüel birey “Einar Magnus Andreas Wegener” ismiyle 28 Aralık 1882’de Danimarka Vejle’de dünyaya geldi. Çocukluk hayali bir ressam olmak olan Wegener, Kopehang Sanat Okulu’nda eğitim aldı. Hatta sonrasında eşi olan Gerda Gottlieb ile bu okuldaki eğitim hayatı sırasında tanıştı. Einar Wegener henüz cinsiyet değiştirmemişken 1904 yılında Gerda Gottlieb ile evlendi. Bu evlilik sırasında Wegener 22, Gottlieb ise henüz 19 yaşındaydı.

Gerda Gottlieb de eşi gibi ressamdı. Ancak Wegener’e göre resimde daha başarılıydı. Zamanla Art Deco sanat akımının önde gelen sanatçılarından biri haline geldi. Gerda Gottlieb, Charlottenborg Sanat Galerisi’nde resimlerini sergileme imkanı dahi yakaladı. Hatta bu sergi ona Politiken gazetesinden illüstrasyon ödülü getirdi. Bu ödül, Gerda Gottlieb’in dünyaca ün kazanmış moda dergilerinin dikkatini çekmesini sağladı. Gottlieb, zamanla Art Deco akımının lider sanatçılarından biri haline geldi.