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Sevişme sahneleriyle olay yaratmıştı! Grinin Eli Tonu filminin başrol oyuncusu Jamie Dornan’dan itiraf: Pişman değilim

17.11.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey İrlandalı oyuncu Jamie Dornan, Christian Grey karakteriyle ilgili olarak yıllar sonra şaşırtan bir açıklama yaptı. Olumsuz yorumlara rağmen başarılı oyuncu Grinin Elli Tonu'nda (Fifty Shades of Grey) oynadığı için pişman olmadığını söyledi.

Sevişme sahneleriyle olay yaratmıştı! Grinin Eli Tonu filminin başrol oyuncusu Jamie Dornan’dan itiraf: Pişman değilim

Bir edebiyat öğrencisi olan güzel Anastasia Steele, çekici ve zengin bir iş adamı olan Christian Grey’in aşk hikâyesini anlatan film serisi “Elli Tonun” üçlemesi olarak sinemaya uyarlandı. İngiliz yazar E. L. James'in 2011 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanan filmin başrollerini Jamie Dornan ve Dakota Johnson üstlendi.

Kitap ve filmleri yayınlandığı dönemde müstehcen sahneleri nedeniyle çok konuşulan Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey) serisinde Christian Grey karakterini canlandıran oyuncu Jamie Dornan, yıllar sonra tüm eleştirilere rağmen bu seride rol almaktan pişman olmadığını dile getirdi.

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“GELECEK ELEŞTİRİLERE HAZIRLIKLIYDIM”

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‘Grinin Elli Tonu' (Fifty Shades of Grey) adlı yapımda canlandırdığı 'Christian Grey' karakteriyle kariyerinde hızlı bir yükselişe giren oyuncu Jamie Dornan, British GQ Dergisi'ne verdiği demeçte rolün ilk başta Charlie Hunnam'a verildiğinde aslında sevindiğini anlattı. Ancak Hunnam'ın çekilmesinin ardından rolü kabul eden Dornan, filmler kitaplardan fazla uzaklaşmadığı için çıplaklık ve seks sahnelerinden ötürü gelecek eleştirilere hazırlıklı olduğunu söyledi.

Hayran kitlesinin kitaplara oldukça bağlı kaldığından söz eden Dornan, “Filmler, kitaplardan uyarlamaydı ve kitaplara oldukça fazla bağlı kalıyorduk. Hayran kitlesi kitapları seviyordu. Gerçekten seviyorlardı, tutkuyla seviyorlardı, eleştirmenler ise hiç haz etmiyordu” dedi.

“KARİYERİMİ İLERİ TAŞIDI”

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Tüm bunlara rağmen seride oynama kararından pişman olmadığını çünkü kariyerinde kendisini daha ileri taşıdığını belirten Jamie Dornan, "Kariyerimde attığım her adım, oynadığım tüm bu filmler, bunları bu seri sayesinde yapabildim." diye konuştu.

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