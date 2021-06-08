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EDHO ne zaman final yapacak? İşte EDHO'nun yeni bölüm fragmanı!

08.06.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5. sezondur ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Reytinglerinin oldukça iyi olduğu bilinen dizinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Sevilen yapım için dizi ekibinden final zamanı açıklaması geldi. Peki EDHO ne zaman final yapacak? İşte EDHO'nun yeni bölüm fragmanı...

EDHO ne zaman final yapacak? İşte EDHO'nun yeni bölüm fragmanı!

Salı günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanan ve 5 sezondur süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam yeni bir bölümüyle daha izleyicilerinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı dizinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından araştırılıyordu. Dizi ekibinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman final olacak sorusuna bir yanıt geldi. Peki EDHO ne zaman final yapacak?

EDHO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevenleri, dizinin ne zaman final yapacağı hakkındaki sorgulamalara devam ediyor. Son bölümünde Hızır Çakırbeyli büyük bir savaş başlatmıştı. İzleyiciler bu savaşın sonucunda final solup olmayacağı sorusunu araştırıyor. Yapımcı Raci Şaşmaz diziye ne zaman veda edileceğini yaptığı bir açıklamayla duyurdu. EDHO dizisinin yapımcısı, 300. bölüm ile sembolik bir final yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Sembolik final kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, dizinin 2025 senesinde kadar devam etmesi hedeflenmekte.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU? (197. BÖLÜM)

Son bölümde Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlamıştı. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün sonrasında akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybetmiş olan Hızır Çakırbeyli, artık şartları daha da zorlamaya karar verir. Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşmüştür. Yeğeni ve abisinin cenazesinde düzenlenen bombalı saldırıyla en yakınındaki kişi olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini etmiştir. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden oldukça korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyacaktır. Evlendiği gün eşini kaybetmiş olan Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan ise, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak olan saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürecektir. Oğlunu kurtarmak amacıyla her yola başvuran Rıdvan bütün bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir ismi daha dahil eder.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (198. BÖLÜM)


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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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