EDHO ne zaman final yapacak? İşte EDHO'nun yeni bölüm fragmanı!

Salı günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanan ve 5 sezondur süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam yeni bir bölümüyle daha izleyicilerinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı dizinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından araştırılıyordu. Dizi ekibinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman final olacak sorusuna bir yanıt geldi. Peki EDHO ne zaman final yapacak?

EDHO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevenleri, dizinin ne zaman final yapacağı hakkındaki sorgulamalara devam ediyor. Son bölümünde Hızır Çakırbeyli büyük bir savaş başlatmıştı. İzleyiciler bu savaşın sonucunda final solup olmayacağı sorusunu araştırıyor. Yapımcı Raci Şaşmaz diziye ne zaman veda edileceğini yaptığı bir açıklamayla duyurdu. EDHO dizisinin yapımcısı, 300. bölüm ile sembolik bir final yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Sembolik final kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, dizinin 2025 senesinde kadar devam etmesi hedeflenmekte.