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EDHO’nın yıldızı Cansu Melis Karakuş sevgilisinden ayrıldı

07.03.2021 01:12 | Son Güncelleme:
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EDHO’nın yıldızı Cansu Melis Karakuş sevgilisinden ayrıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle yıldızı parlayan Cansu Melis Karakuş, iş insanı sevgilisi Umur Saçkın'dan ayrıldı.

Son yıllarda gerek güzelliği gerekse oyunculuğuyla dikkat çeken 2014 Best Model of Turkey birincisi Cansu Melis Karakuş'un özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Cansu Melis Karakuş, geçtiğimiz ağustos ayında aşk yaşamaya başladığı iş insanı sevgilisi Umur Saçkın'dan sessiz sedasız ayrıldı.

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Karakuş ve Saçkın'ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve ilişkilerinde gelecek görememeleri nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi. 29 yaşındaki Cansu Melis Karakuş'un sürpriz ayrılığı sevenlerini şaşırttı.

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Adını 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle duyuran Cansu Melis Karakuş, Covid-19'a yakalanınca '7 Melek' adlı filmde başrol oynama fırsatını kaçırmıştı. Karakuş'un son aylarda hem iş hem de özel hayatında darbe yediği ortaya çıktı.

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