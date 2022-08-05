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  4. EDHO’nun Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizide oynuyormuş...

EDHO’nun Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizide oynuyormuş...

05.08.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Bartu Arslan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömer rolünü canlandırdı. Can Bartu Arslan, şimdilerde sevilen o dizide oynuyor.

EDHO’nun Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizide oynuyormuş...

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezon boyunca ekranlarda kaldı. Dizinin Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı...

CAN BARTU ARSLAN BAKIN KİM ÇIKTI

Can Bartu Arslan değişimiyle dikkat çekti.

EDHO’nun Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizide oynuyormuş...

Şimdilerde Tozlukaya dizisinde Sinan rolünü canlandırıyor.

EDHO’nun Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizide oynuyormuş...

1999 doğumlu Arslan 23 yaşındadır.

EDHO’nun Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizide oynuyormuş...

Aslen Sivaslıdır.

EDHO’nun Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizide oynuyormuş...

2009 itibarıyla birden fazla projede yer aldı.

EDHO’nun Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizide oynuyormuş...

Galip Derviş, Ulan İstanbul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Hakim bu projelerden birkaçıdır.


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Anahtar Kelimeler:
eşkıya dünyaya hükümdar olmaz
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