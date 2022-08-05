EDHO’nun Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı! Meğer reyting rekortmeni o dizide oynuyormuş...

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezon boyunca ekranlarda kaldı. Dizinin Ömer'i Can Bartu Arslan bakın kim çıktı...

CAN BARTU ARSLAN BAKIN KİM ÇIKTI

Can Bartu Arslan değişimiyle dikkat çekti.

Şimdilerde Tozlukaya dizisinde Sinan rolünü canlandırıyor.

1999 doğumlu Arslan 23 yaşındadır.

Aslen Sivaslıdır.

2009 itibarıyla birden fazla projede yer aldı.

Galip Derviş, Ulan İstanbul, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Hakim bu projelerden birkaçıdır.



