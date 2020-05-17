Edip Tepeli'nin Ayşecan Tatari paylaşımına beğeni yağdı!

‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Duygu’su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York’ta nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 3 yılı geride bırakan oyuncu çift bebek bekliyor.

Sefirin Kızı dizisindeki Kavruk Ömer karakteriyle tanınan oyuncu Edip Tepeli sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı. Baba olmaya hazırlanan Tepeli eşi ve kendisinin çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Tepeli paylaşıma "Kadere bak. İki ihtimalin var. Dünyaya ya Malatyalı bir kayısı tüccarı olarak ya full house bebesi olarak geleceksin" notunu ekledi.



