Edirne köftesi nasıl yapılır?

Milli yiyeceğimiz olan köfte, her bir yöreye göre farklı tariflerle karşımıza çıkıyor. Çoluk, çocuk kimsenin itiraz etmeden yediği nadir yemeklerden biri olan köfte bu sefer karşımıza Edirne'de çıktı. İşte lezzetine doyum olmaz Edirne köftesinin detayları...

MALZEMELER

Yarım kilo kuzu kıyma

2 adet kuru soğan

4 dilim bayat ekmek içi

2 yumurta

Tuz ve karabiber

Piyazı için;

Bir kase haşlanmış kuru fasulye

2 adet kırmızı soğan

Maydanoz

Sumak

Zeytinyağı

YAPILIŞI

İlk olarak soğanları oldukça minik bir şekilde doğrayın.

Kıymayı, soğanları, ufaladığınız ekmek içlerini, yumurtaları, tuz ve karabiberi bir kabın içine alın ve yoğurun. Malzemeler bütünleştikten sonra dilediğiniz boyutlarda kıymayı ayırın ve yassı ve yuvarlak köfteler hazırlayın.

Köfteleri dilerseniz ızgarada dilerseniz de teflon tavada kızartın.

Piyazı için ise maydanozu kıyın. Soğanları piyazlık doğrayın. Tüm malzemeleri bir kabın içinde harmanlayın.

Servis aşamasında köftelerle piyazı aynı tabakta sunun. Afiyet olsun...



