YEMEK

Edirne köftesi nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 05.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Hemen hemen her ilin kendine özgü bir köftesi vardır. Yöresel köfte tarifleri şüphesiz ki en sevilen yemekler arasındadır. Alıştığımız yöresel köftelerin dışında bugünkü konuğumuz Edirne köftesi! Piyazıyla beraber servis edildiğinde tadına doyum olmaz.

Edirne köftesi nasıl yapılır?

Milli yiyeceğimiz olan köfte, her bir yöreye göre farklı tariflerle karşımıza çıkıyor. Çoluk, çocuk kimsenin itiraz etmeden yediği nadir yemeklerden biri olan köfte bu sefer karşımıza Edirne'de çıktı. İşte lezzetine doyum olmaz Edirne köftesinin detayları...

MALZEMELER
Yarım kilo kuzu kıyma
2 adet kuru soğan
4 dilim bayat ekmek içi
2 yumurta
Tuz ve karabiber

Piyazı için;
Bir kase haşlanmış kuru fasulye
2 adet kırmızı soğan
Maydanoz
Sumak
Zeytinyağı

YAPILIŞI
İlk olarak soğanları oldukça minik bir şekilde doğrayın.
Kıymayı, soğanları, ufaladığınız ekmek içlerini, yumurtaları, tuz ve karabiberi bir kabın içine alın ve yoğurun. Malzemeler bütünleştikten sonra dilediğiniz boyutlarda kıymayı ayırın ve yassı ve yuvarlak köfteler hazırlayın.
Köfteleri dilerseniz ızgarada dilerseniz de teflon tavada kızartın.

Piyazı için ise maydanozu kıyın. Soğanları piyazlık doğrayın. Tüm malzemeleri bir kabın içinde harmanlayın.

Servis aşamasında köftelerle piyazı aynı tabakta sunun. Afiyet olsun...


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