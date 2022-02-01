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Edirne Ticaret Borsası

01.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 4,117 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.

Salon satışlarında 6 işlemde 39 ton buğday, kilogramı en düşük 4 lira, en yüksek 4,117 liradan satıldı.

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